Il raffreddamento della parte lesa può essere effettuato immergendo la stessa in una bacinella di acqua fresca (a circa 15°C) o tenendola sotto il rubinetto aperto, fino a quando il dolore non scompare (indicativamente per 5-15 minuti). Va assolutamente evitata, invece, l'applicazione di ghiaccio direttamente sulla zona, poiché potrebbe aggravare l'ustione.

In presenza di ustioni di secondo grado, per evitare di traumatizzare ulteriormente la zona, è indicato rimuovere con estrema attenzione eventuali indumenti o accessori come anelli, braccialetti e collane. Se i vestiti sono rimasti attaccati alla pelle, tuttavia, non tentare di staccarli: quest'operazione può essere condotta solamente da medici specialisti.

Farmaci

Il trattamento prevede l'uso di medicinali da assumere per via orale e/o da applicare localmente, allo scopo di ridurre la sintomatologia dolorosa ed accelerare il processo di guarigione, favorendo la rigenerazione cutanea.

I farmaci sistemici più comunemente indicati per la gestione delle ustioni di secondo grado comprendono:

La gestione topica delle ustioni di secondo grado ha il compito di agevolare la guarigione e proteggere la parte lesa dalle infezioni. A tale scopo, il medico può indicare l'applicazione di garze medicate o di pomate specifiche, contenenti sostanze, come l'acido ialuronico o le fitostimoline, che accelerano il processo di rigenerazione cutanea.

All'inizio, la medicazione andrà rinnovata giornalmente per rilevare l'andamento dei processi riparativi; in seguito, va sostituita ogni 3-4 giorni sino alla guarigione, disinfettando sempre accuratamente la parte, per scongiurare il rischio di infezioni. Per lo stesso motivo, quando si formano delle vesciche, bisogna evitare assolutamente di forarle. In tal modo si interromperebbe l'integrità cutanea, compromettendo la difesa contro gli agenti infettivi.

In caso di dolore intenso e persistente, invece, è possibile ricorrere all'applicazione locale di prodotti con azione anestetica, contenenti, ad esempio, benzocaina o lidocaina.

Nell'automedicazione delle ustioni di secondo grado, è importante mantenere il più possibile sterile la parte interessata. Allo scopo di prevenire le complicanze infettive, è opportuna l'attenta detersione e la disinfezione accurata delle lesioni con soluzioni antisettiche, non alcoliche, a base di iodopovidone, clorossidanti elettrolitici o clorexidina. Su prescrizione del medico, in caso di sospetta infezione o per semplice prevenzione, infine, può essere indicata una terapia antibiotica (locale o sistemica).

Interventi chirurgici

Le ustioni di secondo grado profonde possono rendere necessari degli interventi di incisione delle lesioni e l'impianto di innesti (cutanei o sintetici) per facilitarne la guarigione e diminuire il rischio di infezione. Gli esiti delle lesioni (es. cheloidi) possono essere corretti con la chirurgia plastica.