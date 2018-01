Il trattamento delle ustioni di quarto grado è molto complesso e dipende, in linea generale, dalla gravità dell'incidente e dall'estensione della superficie corporea coinvolta. In ogni caso, è bene rivolgersi tempestivamente al pronto soccorso, in quanto le ustioni di quarto grado devono essere gestite il prima possibile da personale medico specializzato.

Una volta superata la fase critica, il trattamento prevede numerosi interventi di chirurgia ricostruttiva. Spesso, l'ustione di quarto grado è correlata a deformazioni e perdite funzionali delle parti coinvolte.

Primo intervento

Considerata la gravità dell'incidente, la gestione delle ustioni di quarto grado è solamente di pertinenza medica. Pertanto, il soggetto deve essere immediatamente accompagnato al Pronto Soccorso o trasportato in Ospedale con un'ambulanza.

In attesa dell'intervento del medico e/o del ricovero, le principali precauzioni a cui prestare attenzione sono:

Allontanare l'infortunato dalla fonte di calore o dall'agente ustionante : fare sdraiare il soggetto avvolto dalle fiamme e gettargli addosso dell'acqua o una coperta, spegnere il fuoco in caso d'incendio, tagliare i vestiti in caso di ustione da liquidi bollenti o sostanze chimiche, allontanare la corrente elettrica dalla cute ecc.

: fare sdraiare il soggetto avvolto dalle fiamme e gettargli addosso dell'acqua o una coperta, spegnere il fuoco in caso d'incendio, tagliare i vestiti in caso di ustione da liquidi bollenti o sostanze chimiche, allontanare la corrente elettrica dalla cute ecc. Spostare la vittima dall'ambiente chiuso per evitare la comparsa di lesioni alle vie respiratorie da fumi e vapori bollenti (l'inalazione di questi elementi produce un danno termico e chimico); durante un incendio, la vittima è esposta ad avvelenamento da monossido di carbonio e cianuri.

per evitare la comparsa di lesioni alle vie respiratorie da fumi e vapori bollenti (l'inalazione di questi elementi produce un danno termico e chimico); durante un incendio, la vittima è esposta ad avvelenamento da monossido di carbonio e cianuri. Controllare la presenza di segni e sintomi dello shock. Se il soggetto è cosciente e non presenta lo stimolo del vomito, aiutarlo a bere dell'acqua a temperatura ambiente per evitare la disidratazione e l'ipovolemia.

Se il soggetto è cosciente e non presenta lo stimolo del vomito, aiutarlo a bere dell'acqua a temperatura ambiente per evitare la disidratazione e l'ipovolemia. Raffreddare l'area ustionata e quella vicina apparentemente sana con acqua fresca corrente (a circa 15°C) per circa 5-10 minuti. Anche quando la parte lesionata è stata allontanata dalla fonte di calore, infatti, il danno a carico della pelle continua. Il freddo è in grado di interrompere questo processo distruttivo, oltre ad avere un effetto antidolorifico. Nei casi di contatto con sostanze chimiche (es. calce viva), invece, il contatto con l'acqua è assolutamente da evitare, poiché si potrebbero provocare danni maggiori.

e quella vicina apparentemente sana con acqua fresca corrente (a circa 15°C) per circa 5-10 minuti. Anche quando la parte lesionata è stata allontanata dalla fonte di calore, infatti, il danno a carico della pelle continua. Il freddo è in grado di interrompere questo processo distruttivo, oltre ad avere un effetto antidolorifico. Nei casi di contatto con sostanze chimiche (es. calce viva), invece, il contatto con l'acqua è assolutamente da evitare, poiché si potrebbero provocare danni maggiori. Proteggere le aree lese con garze sterili o teli di cotone puliti e bagnati con soluzione fisiologica o acqua pulita per evitare la contaminazione esterna, facendo attenzione a non comprimere la parte ustionata.

A cosa prestare attenzione:

Nel caso di un'ustione di quarto grado molto estesa, il raffreddamento non deve durare più di cinque minuti. Il rischio è quello di provocare un pericoloso calo della temperatura corporea (ipotermia). Allo stesso modo, va assolutamente evitata l'applicazione di ghiaccio direttamente sulla zona, poiché potrebbe creare ulteriori lesioni.

Non tentare di rimuovere i vestiti che ricoprono la zona lesa, nel caso in cui siano tenacemente attaccati alla cute: quest'operazione può essere condotta solamente da medici specialisti;

Eliminare qualsiasi oggetto che possa stringere (es. anelli, braccialetti, orologi…);

Non applicare prodotti di alcun tipo sull'ustione: oli ed altre sostanze non raffreddano i tessuti e possono infettare le lesioni, oltre ad impedire una precisa valutazione.

Durante il ricovero in ospedale, l'ustione di quarto grado viene controllata regolarmente, detersa e medicata con garze e pomate specifiche. Il trattamento di supporto può prevedere l'uso di farmaci da assumere per via orale e/o da applicare localmente, allo scopo di ridurre la sintomatologia dolorosa e prevenire le complicanze infettive.

Le ustioni di quarto grado possono necessitare di altre misure, come la somministrazione di liquidi per via endovenosa o l'intubazione.

Terapia chirurgica

Dopo l'iniziale terapia medica, le ustioni di quarto grado devono essere trattate con l'escissione chirurgica a tutto spessore delle aree carbonizzate (escarotomia). Quest'intervento permette di asportare i tessuti devitalizzati, evitare la sepsi al di sotto dell'escara, prevenire le sindromi compartimentali e facilitare un innesto precoce, che abbrevi il ricovero e migliori il risultato funzionale.

Dopo l'escissione, il letto lesionale richiede la copertura utilizzando la cute del paziente (autotrapianto) o, se la quantità di materiale autologo da utilizzare è ritenuta insufficiente, un tessuto epidermico sintetico. Come innesti temporanei, possono essere utilizzati anche gli allotrapianti (pelle vitale da donatore deceduto) o xenotrapianti (es. cute di maiale); queste opzioni sono rigettate, generalmente, entro 10–14 giorni. Spesso, per limitare la perdita funzionale della parte e minimizzare le cicatrici e le retrazioni, agli interventi ricostruttivi è associata un'intensa fisioterapia e riabilitazione, costituita da una serie di esercizi di mobilizzazione ed utilizzo di splint.

Se le aree colpite sono irreversibilmente danneggiate, un'ustione di quarto grado può richiedere un'amputazione.