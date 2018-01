A casa, le ustioni di primo grado vanno trattate applicando un impacco di acqua fresca sulla zona, per alleviare il dolore ed il gonfiore. Questo va lasciato in posizione per 5-15 minuti, prima di rimuoverlo. In alternativa, è possibile immergere la parte colpita o tenerla sotto l'acqua corrente (a circa 15°C). L'operazione lenisce il dolore e deve essere ripetuta per almeno una quindicina di minuti.

Il più delle volte, l'applicazione ripetuta di impacchi con acqua fredda è sufficiente a ridurre i sintomi. Se questo non dovesse bastare, può essere utile l'applicazione di una crema anestetica (a base, ad esempio, di benzocaina). Quando il dolore è molto intenso, il medico può consigliare il ricorso ad un farmaco antinfiammatorio non steroideo ( FANS ) con attività analgesica , come ibuprofene , diclofenac o paracetamolo .

Le ustioni di primo grado sono lesioni molto lievi della pelle. Di solito, il trattamento medico non è necessario, salvo nei casi in cui queste risultino piuttosto estese o dolorose.

Per le ustioni di primo grado dolorose, il medico può indicare l'uso di una crema analgesica (tenendo presente il rischio di possibili sensibilizzazioni da contatto) o l'assunzione per via orale di antinfiammatori non steroidei.

Gestione nel lungo termine

A seconda dell'estensione e della zona interessata, un'ustione di primo grado può impiegare da 3 a 20 giorni per risolversi spontaneamente (di solito, è necessaria circa una settimana). Durante il processo di guarigione, la pelle lesionata può andare incontro a desquamazione.

Se l'ustione presenta segni di infezione o di peggioramento, è consigliabile rivolgersi al medico.

Errori da evitare e Consigli

La maggior parte delle ustioni di primo grado si previene osservando le opportune precauzioni.

In particolare, occorre prestare la massima attenzione in cucina, soprattutto quando in casa sono presenti bambini piccoli che possono ustionarsi con vapore, pentole d'acqua bollente, olio caldo ecc. Per evitare di traumatizzare ulteriormente la zona lesionata, è indicato rimuovere eventuali indumenti o accessori come anelli, braccialetti e collane.

Cosa NON fare