Urati Amorfi nell'Urina

Generalità Gli urati amorfi sono cristalli microscopici che possono essere riscontrati nelle urine.

La presenza di questi cristalli in forma amorfa indica che l'organismo non riesce a dissociare correttamente l'acido urico, con conseguente rischio di calcolosi urica, gotta e attacchi gottosi.

La valutazione degli urati amorfi è uno dei test che compongono l'esame delle urine di routine, eseguito come controllo per valutare lo stato di salute generale del paziente.

Cos'è Gli urati amorfi sono piccoli cristalli che derivano dal metabolismo dell'acido urico.

Di solito, questi composti si formano in presenza di grandi quantità di acido urico, prodotto terminale del metabolismo delle purine. le purine sono basi azotate introdotte con la dieta (esogene) o sintetizzate dall'organismo (endogene).

L'acido urico è un prodotto di scarto del nostro organismo; si forma per ossidazione delle purine a opera di un enzima chiamato xantino-ossidasi e viene eliminato per due terzi dal rene, per poi essere escreto con le urine. La restante parte viene rimossa attraverso la defecazione, grazie ai batteri presenti nell'intestino, che provvedono alla scissione di questa sostanza.

Nelle urine a pH 5,3, l'acido urico si trova in forma di ione urato per metà e come acido urico indissociato per la restante parte. Sono sufficienti piccole variazioni di pH per influenzare lo stato di dissociazione dell'acido urico:

Se aumenta il pH urinario, prevale le forma di urato monosodico;



Se diminuisce, prevale la forma indissociata.

Nelle urine con pH acido, quindi, l'urato monosodico rimane poco solubile e tende a precipitare, dando potenzialmente luogo alla calcolosi uratica.

Perché si Misura La presenza degli urati amorfi viene riscontrata con l'esame delle urine.

Per capire la causa di eventuali anomalie, il medico può valutare il campione urinario combinandone i risultati con alcuni valori ematici. In particolare, per valutare il grado di acidità delle urine è necessario dosare il pH urinario. Quando viene prescritto l'esame? L'esame degli urati amorfi nelle urine viene prescritto insieme ad altri test, che possono essere eseguiti nello stesso campione urinario.

Di solito, il medico indica quest'analisi per i seguenti scopi: Esame di controllo per valutare lo stato di salute generale del paziente;

Monitorare l'evoluzione di alcune patologie e/o l'efficacia di un particolare trattamento farmacologico;

Accertare le cause di specifiche manifestazioni (es. urine rossastre e schiumose, bruciore e/o dolore nella minzione, dolore addominale ecc.).

Valori normali Normalmente, gli urati amorfi sono presenti in piccole concentrazioni nelle urine.

Urati Amorfi Bassi - Cause Bassi livelli di urati amorfi potrebbero essere osservati in caso di malattia renale od uso cronico di alcol.

Come si misurano Gli urati amorfi nel campione possono essere messi in evidenza anche con l'osservazione al microscopio di poche gocce di urina dopo centrifugazione (sedimento urinario).