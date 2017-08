Le trasfusioni consistono nel trasferimento di una certa quantità di sangue da un soggetto (donatore) a un altro (ricevente), per via endovenosa . Questa procedura viene adottata in risposta a specifiche esigenze cliniche. Le trasfusioni sono utilizzate, in particolare, per reintegrare il sangue perso in caso di emorragie post-traumatiche o chirurgiche, oppure nel trattamento di alcune malattie che causano una grave anemia . Il ricorso alle trasfusioni di sangue è indicato, inoltre, per correggere i disturbi della coagulazione e mantenere a livelli adeguati la volemia (massa del sangue circolante) e lo scambio dei gas respiratori (ossigeno e anidride carbonica). Le trasfusioni possono prevedere l'utilizzo di sangue intero, emocomponenti (concentrati di globuli rossi , piastrine , plasma ecc.) e/o emoderivati.

Cosa sono

Le trasfusioni consistono nell'infusione di sangue (intero o di alcuni suoi componenti) da un soggetto donatore a uno ricevente.

Le trasfusioni di sangue possono essere:

Omologhe , se donatore e ricevente sono due persone diverse. In tal caso, è fondamentale stabilire la compatibilità, definendo il gruppo sanguigno di chi dona e di chi riceve, per evitare gravi conseguenze;

, se donatore e ricevente sono due persone diverse. In tal caso, è fondamentale stabilire la compatibilità, definendo il gruppo sanguigno di chi dona e di chi riceve, per evitare gravi conseguenze; Autologhe, se donatore e ricevente sono la stessa persona. In quest'ultimo caso, ovviamente è necessario procedere alla raccolta di sacche di sangue prima del momento del bisogno (per esempio, in preparazione a un intervento chirurgico programmato).

Da cosa è composto il sangue

Il sangue è un fluido costituito da:

Parte liquida e giallastra: plasma;

Parte corpuscolata: comprende diversi tipi di cellule, in particolare globuli rossi, globuli bianchi e piastrine.

Con le trasfusioni è possibile somministrare il sangue intero, i singoli emocomponenti e/o gli emoderivati:

Emocomponenti: sono ricavati dal frazionamento del sangue con mezzi fisici semplici o con aferesi (tecnica che consente di prelevare selettivamente una sola componente cellulare). Gli emocomponenti comprendono: emazie concentrate, concentrati piastrinici, concentrati granulocitari, plasma fresco concentrato, crioprecipitati ecc.

sono ricavati dal frazionamento del sangue con mezzi fisici semplici o con aferesi (tecnica che consente di prelevare selettivamente una sola componente cellulare). Gli emocomponenti comprendono: emazie concentrate, concentrati piastrinici, concentrati granulocitari, plasma fresco concentrato, crioprecipitati ecc. Emoderivati: si ottengono mediante frazionamento industriale del plasma; questi possono essere utilizzati come farmaci plasmaderivati (cioè specialità medicinali estratte dal sangue) utilizzati per il trattamento di patologie come l'emofilia di tipo A e di tipo B, immunodeficienze primarie, malattie emorragiche e altre ancora.

Gli emoderivati possono comprendere: albumina (impiegata per pazienti affetti da gravi carenze di proteine, ustionati o in stato di shock), immunoglobuline (per la ricerca di anticorpi specifici o quando è in corso una malattia infettiva), concentrati dei fattori della coagulazione (per tutti i malati che hanno carenze o per gli emofilici) ecc.

In linea generale, oggi si tende a limitare le trasfusioni di sangue intero ai soli casi in cui è indispensabile, mentre si preferisce utilizzare singolarmente gli emocomponenti.

A cosa serve il sangue? La funzione principale del sangue consiste nel trasportare e nel distribuire le sostanze nutritive e i gas respiratori (a cominciare dall'ossigeno) che transitano nel nostro organismo. Nello stesso tempo, il circolo ematico provvede alla liberazione dei tessuti dai prodotti di scarto, portandoli verso gli organi che hanno la funzione di eliminarli. Nel sangue, viaggiano anche ormoni, vitamine, enzimi e altre sostanze importanti per il mantenimento delle condizioni di equilibrio generale dell'organismo.

Attraverso la circolazione, viene attuata una difesa ottimale dell'organismo dall'attacco di microrganismi patogeni, grazie all'attività dei globuli bianchi che intervengono prontamente per evitare o cercare di limitare un'infezione.

Da dove proviene il sangue delle trasfusioni?

Le trasfusioni di sangue sono procedure alle quali viene dedicata la massima attenzione, allo scopo di garantire sempre condizioni di qualità e sicurezza.

Il sangue viene raccolto da donatori volontari presso un centro trasfusionale nazionale; le sacche vengono testate, poi, con metodiche avanzate per verificarne la conformità.

Esiste anche la possibilità di pre-depositare il proprio sangue nelle settimane che precedono un intervento programmato e non particolarmente impegnativo: in tal caso, si parla di autotrasfusione.

Il sangue viene raccolto in un contenitore in cui è presente un liquido che ne impedisce la coagulazione, per essere conservato e reso disponibile in caso di necessità.

Compatibilità, gruppo sanguigno e fattore Rh

In caso di trasfusione omologa, è fondamentale la compatibilità tra donatore e ricevente, per evitare gravi reazioni di emolisi; per stabilirla, occorre definire il gruppo sanguigno di entrambi.

Sulla superficie dei globuli rossi sono presenti delle molecole chiamate antigeni: questi determinano il gruppo sanguigno a cui si appartiene, quindi la compatibilità del sangue trasfuso. Gli antigeni sono definiti dalle lettere A e B o dal numero 0.

Le possibili combinazioni sono:

Gruppo A : sono presenti l'antigene A sui globuli rossi e gli anticorpi IgM anti-antigene B nel plasma. Questi pazienti possono ricevere globuli rossi di gruppo A e 0.

: sono presenti l'antigene A sui globuli rossi e gli anticorpi IgM anti-antigene B nel plasma. Questi pazienti possono ricevere globuli rossi di gruppo A e 0. Gruppo B : queste persone hanno l'antigene B sui globuli rossi e gli anticorpi IgM anti-antigene A nel plasma. Di conseguenza, possono ricevere globuli rossi di gruppo B e 0.

: queste persone hanno l'antigene B sui globuli rossi e gli anticorpi IgM anti-antigene A nel plasma. Di conseguenza, possono ricevere globuli rossi di gruppo B e 0. Gruppo AB : sono presenti sia l'antigene A sia l'antigene B sui globuli rossi e nel plasma non hanno alcun anticorpo. I soggetti di gruppo AB sono riceventi universali, in quanto possono essere trasfusi con globuli rossi di gruppo A, B, AB e 0.

: sono presenti sia l'antigene A sia l'antigene B sui globuli rossi e nel plasma non hanno alcun anticorpo. I soggetti di gruppo AB sono riceventi universali, in quanto possono essere trasfusi con globuli rossi di gruppo A, B, AB e 0. Gruppo 0: i soggetti con gruppo sanguigno 0 non hanno alcun antigene sui globuli rossi e nel plasma hanno gli anticorpi IgM anti antigene A e anti antigene B. I soggetti con gruppo 0 possono ricevere sangue solo di gruppo 0, mentre possono donare a tutti i gruppi (donatori universali).

A questi si aggiunge il cosiddetto fattore Rh (Rhesus D) che può essere o meno presente sulla superficie dei globuli rossi (Rh positivo o Rh negativo):