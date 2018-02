Applicazioni cliniche del training autogeno

Il training autogeno ha diverse applicazioni. È molto usato nel trattamento dei disturbi psicologici come l'ansia e la depressione, e di certe condizioni patofisiologiche come l'asma bronchiale e l'ipertensione arteriosa.

Il training autogeno è efficace?

Il training autogeno è stato sottoposto a valutazione in ambito clinico sin dai primi giorni della sua scoperta, in Germania, e dai primi anni '80 in tutto il mondo. Nel 2002 venne pubblicata su "Applied Psychophysiology and Biofeedback" una metanalisi di 60 studi (Stetter, Friedhelm; Kupper, Sirko - March 2002 – "Autogenic training: a meta-analysis of clinical outcome studies" - Applied Psychophysiology and Biofeedback). Il lavoro ha evidenziato gli effetti positivi del trattamento, stimati non solo su parametri medico-diagnostici, ma anche sul miglioramento della qualità della vita. I vantaggi si sono dimostrati pari o superiori alle altre terapie consigliate.

Nota: in Giappone, i ricercatori del "Tokyo Psychology and Counseling Service Center" hanno formulato una scala di valutazione per segnalare l'efficacia clinica del training autogeno.