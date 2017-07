Torch Test - Infezioni in Gravidanza

Il complesso TORCH aiuta a determinare se la futura mamma ha qualche patologia che potrebbe essere trasmessa al bambino, tra cui la toxoplasmosi , l'infezione da virus dell'immunodeficienza umana ( HIV ), la rosolia e l' herpes simplex . In caso di positività, la diagnosi precoce e il trattamento di queste malattie infettive è fondamentale per prevenire le complicanze nel neonato .

Il TORCH test è un complesso di analisi in grado di rilevare la presenza di vari agenti patogeni, noti per essere la causa di infezioni congenite pericolose . Questa serie di esami è consigliata a tutte le donne in gravidanza e si effettua con un semplice prelievo di sangue .

Cos'è

Il TORCH test è parte degli esami di screening consigliati alle donne in gravidanza. Quest'indagine è in grado rilevare la presenza di anticorpi diretti contro alcuni agenti infettivi, che possono causare serie conseguenze nel feto e nel neonato.

Più dettagliatamente, la sigla TORCH significa:

Sebbene alcune di queste malattie infettive diventino croniche, negli adulti dotati di normali difese immunitarie possono presentarsi senza sintomi e/o senza provocare particolari problemi.

Tuttavia, contrarre un'infezione primaria durante la gravidanza comporta per la futura mamma un alto rischio di trasmissione del patogeno all'embrione o al feto, spesso con gravi conseguenze (tra cui morte intrauterina, parto prematuro, malformazioni congenite o difetti nell'organogenesi).

Per il nascituro, le malattie infettive valutate con il TORCH test possono quindi risultare assai pericolose, soprattutto se contratte nelle prime fasi dello sviluppo intrauterino. Il rischio varia a seconda dell'agente infettivo e delle settimane di gravidanza e, tendenzialmente, diminuisce con il progredire dell'epoca gestazionale.

Nota

Non tutte le malattie infettive testate con il complesso TORCH sono pericolose per il feto nello stesso modo. Il danno che possono provocare, poi, dipende in gran parte dalla fase gestazionale in cui la madre contrae l'infezione. Inoltre, alcuni di questi patogeni hanno la caratteristica di poter andare incontro a riattivazione (es. herpes virus), per cui l'immunizzazione (presenza di IgG) non garantisce la sicurezza per la gestante e per il feto. Da queste considerazioni, deriva l'importanza di un continuo e attento monitoraggio del complesso TORCH.

Trasmissione degli agenti patogeni

Le principali vie di passaggio degli agenti infettivi dalla madre al feto sono tre:

Via transplacentare : passaggio di agenti infettivi attraverso la placenta;

: passaggio di agenti infettivi attraverso la placenta; Meccanismo ascendente : batteri della flora vaginale provocano un focolaio che si diffonde dall'endometrio provocando corioamniosite;

: batteri della flora vaginale provocano un focolaio che si diffonde dall'endometrio provocando corioamniosite; Attraversamento del canale del parto: trasmissione di infezioni per contatto madre-feto.

Toxoplasmosi

La toxoplasmosi è una fra le più comuni parassitosi contratte dall'uomo. Negli adulti, l'infezione risulta generalmente asintomatica, poiché il sistema immunitario reagisce rapidamente impedendo lo sviluppo della malattia.

In gravidanza, invece, la toxoplasmosi può dare gravi complicanze, soprattutto se occorre in epoca gestazionale precoce.

Un'infezione congenita da Toxoplasma gondii può causare patologie all'occhio e al sistema nervoso centrale, così come può dare origine a cisti in sede muscolare e nell'encefalo.

L'infezione di una donna in gravidanza può comportare anche un aborto spontaneo o lo sviluppo di difetti congeniti del nascituro.

La toxoplasmosi si contrae mediante l'ingestione del parassita in seguito alla manipolazione di escrementi di gatti portatori del parassita, bevendo latte di capra non pastorizzato o, più comunemente, mangiando carne contaminata. Leggi anche: Toxoplasmosi - Dieta per Prevenirla

Rosolia

La rosolia è una malattia esantematica contagiosa, ma benigna; a seguito dell'infezione si instaura uno stato di immunità conferito dalla presenza di anticorpi specifici, in grado di proteggere dalla reinfezione.

Durante la gravidanza, il virus può attraversare la barriera placentare e raggiungere il feto. Se contratta in epoca gestazionale precoce, la malattia può provocare un aborto spontaneo o indurre lo sviluppo nel bambino di patologie cardiache, ritardo della crescita, perdita dell'udito, disturbi del sistema circolatorio, problemi di vista o polmonite.

Cytomegalovirus

Il cytomegalovirus (CMV) è responsabile di un'infezione che può determinare nei neonati gravi problemi, come danni al sistema nervoso centrale, perdita dell'udito, ritardo mentale, polmonite, epatite o sviluppo di disordini a livello ematologico.

Herpes simplex

Anche se raramente, il virus dell'herpes simplex (HSV) può essere trasmesso al feto per via transplacentare. I neonati contraggono, in genere, l'agente virale da madri infette a livello genitale, durante il passaggio nel canale del parto. L'infezione si manifesta dopo la nascita con sintomi come ittero, congiuntivite, febbre, lesioni dei reni e danni permanenti al sistema nervoso centrale.

Altre malattie

La categoria “altro” può includere un numero di diverse malattie infettive, come ad esempio:

Tutte queste malattie possono essere trasmesse dalla madre al feto durante la gravidanza o il parto.