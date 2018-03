Le tonsille criptiche sono un disturbo che tende a presentarsi con il passare degli anni, quando il tessuto linfatico che le costituisce tende a ridursi, lasciando le cripte parzialmente vuote e permettendo così l'accumulo di detriti infettivi, depositi di materiale calcifico (calcoli tonsillari) o residui alimentari.

Tonsille criptiche: cosa sono?

Presenti dalla nascita, le tonsille si sviluppano in modo progressivo e raggiungono la loro massima dimensione all'età di 3-5 anni. All'età di 7 anni circa, questi organi vanno incontro ad un processo involutivo, riducendo le loro dimensioni a causa della fisiologica atrofia, che le rende appena visibili durante l'adolescenza. In età adulta, le tonsille diventano praticamente inattive dal punto di vista funzionale.

Con il passare del tempo, dunque, i tessuti tonsillari cominciano a ridursi.

Nel corso di questo processo, le cripte tonsillari possono essere interessate da processi patologici, complice anche la loro particolare conformazione.

In particolare, dentro a questi spazi si depositano residui alimentari o di altro genere, che, nel tempo, vanno incontro a processi putrefattivi, causando la comparsa ripetuta di placche biancastre e maleodoranti sulle tonsille e predisponendo ad altre problematiche spiacevoli.

A favorire le tonsille criptiche sono, nella maggior parte dei casi, i ripetuti processi flogistici a carico delle stesse (tonsillite) ed, eventualmente, dei tessuti circostanti (adenotonsillite o faringotonsillite).

Cosa sono le cripte tonsillari?

Le tonsille sono strutturate come una sorta di alveare, nel quale un'impalcatura fibrosa contiene un tessuto linfatico; quest'ultima componente va incontro ad una progressiva riduzione, durante l'adolescenza, per il fisiologico processo di involuzione tonsillare. In alcune persone, però, la marcata riduzione volumetrica della parte connettivale non viene assecondata dall'impalcatura fibrosa.

Ne segue la comparsa di cripte vuote, cioè cavità più o meno profonde, che si trovano naturalmente nel tessuto che compone le tonsille; nell'adulto, queste tasche o pieghe sono mediamente 10-20 e, generalmente, presentano piccole dimensioni.

Dentro le cripte tonsillari, in qualche caso, si possono depositare residui alimentari o di altro genere che, nel tempo, non venendo digeriti, vanno incontro a processi putrefattivi. Si forma così il detritus, detto anche caseum biancastro, che riempie le cavità e provoca l'alitosi caratteristica delle tonsille criptiche.