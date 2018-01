I test per daltonici vengono eseguiti per valutare se il paziente vede correttamente i colori. Quest'esame permette di rilevare e porre la diagnosi di eventuali difetti della percezione cromatica (discromatopsie), stabilendone le caratteristiche (quali colori non sono definiti alla vista) e l'origine (congenita o acquisita).

Per svelare la presenza di questo difetto, l'oculista utilizza innanzitutto un esame non invasivo, detto test di Ishihara, che consiste nel riconoscere dei numeri che tendono a confondersi con lo sfondo o, per i bambini, individuare dei percorsi colorati.

Quando si esegue?

I test per daltonici vengono eseguiti quando si ipotizza che il paziente soffra di un'alterata visione dei colori, da cui risulta difficile distinguere le varie tonalità.

Nei bambini, il daltonismo può essere sospettato quando iniziano a disegnare, utilizzando alcuni colori in modo anomalo. A volte, però, il difetto passa inosservato e viene rilevato solo dopo un normale controllo dall'oculista (nota: il daltonismo è un disturbo di varia entità: l'attività di alcuni tipi di coni può essere ridotta o totalmente assente).

I test per daltonici nei pazienti affetti da una forma di discromatopsia acquisita permettono di accertare quali tonalità non riescono ad essere definite, la gravità del disturbo e come il difetto può influenzare la quotidianità.

Da chi sono eseguiti?

I test per daltonici sono eseguiti dall'oculista che è in grado di interpretarne i risultati e diagnosticare correttamente le alterazioni nella percezione dei colori.