La terapia intensiva , o unità di terapia intensiva , è il reparto ospedaliero deputato al ricovero di individui in gravi condizioni di salute, che hanno bisogno di assistenza continua, per il mantenimento nella norma delle loro funzioni vitali. Nello specifico, la terapia intensiva è indicata in caso di: ARDS , gravi traumi fisici (soprattutto cerebrali), insufficienza organica multipla e sepsi . Inoltre, è il luogo riservato a coloro che sono in coma o coma farmacologico . L'organizzazione della terapia intensiva è molto particolare: ogni posto letto dev'essere dotato di una specifica strumentazione (respiratore per ventilazione meccanica , defibrillatore manuale ecc.); il personale medico deve possedere una preparazione ad hoc; la disponibilità di farmaci dev'essere ampia e soddisfare le esigenze di malati in condizioni assai differenti; infine, lo spazio fisico dev'essere tale da garantire interventi medici rapidi, in caso di emergenza. La terapia intensiva comprende varie specialità, tra cui per esempio: la terapia intensiva neonatale, la terapia intensiva pediatrica, la terapia intensiva coronarica , la terapia intensiva neurologica e la terapia intensiva psichiatrica.

Cos'è la terapia intensiva?

La terapia intensiva, o unità di terapia intensiva, è il reparto ospedaliero riservato al ricovero di pazienti in gravi condizioni di salute, che necessitano di trattamenti, monitoraggio e supporto continui, allo scopo di mantenere nella norma le loro funzioni vitali.

Nel gergo comune, con terapia intensiva s'intende anche un metodo di cura estremo, attuato per trattare persone in pericolo di vita o comunque in condizioni critiche. Di fatto, questa seconda interpretazione del termine “terapia intensiva” non è poi tanto differente dalla definizione più precisa, data qualche riga sopra.

PERSONALE DELLA TERAPIA INTENSIVA

Per lavorare in terapia intensiva, è necessario essere in possesso di una preparazione specifica. Quindi, dottori e infermieri della terapia intensiva di un ospedale rappresentano un personale qualificato, sia nel monitoraggio sia nella cura di persone in gravi condizioni di salute.

Per poter svolgere attività in terapia intensiva, medici e infermieri devono frequentare e, chiaramente, portare a termine le cosiddette Scuole di Specializzazione in Anestesia, Rianimazione e Terapia Intensiva o corsi post-laurea affini.

TERAPIA INTENSIVA E RIANIMAZIONE

Nella maggior parte dei Paesi Europei e nella cultura Nordamericana, i termini “terapia intensiva” e “rianimazione” sono equivalenti, nel senso che fanno riferimento allo stesso reparto ospedaliero.

STORIA

Le prime evidenze dell'utilità di creare un reparto ospedaliero per i malati più gravi risalgono al 1854 e sono collegate al nome di un'infermiera britannica di nome Florence Nightingale, che in quegli anni assistette i soldati del suo Paese in occasione della Guerra di Crimea.

Nightingale realizzò un'interessante indagine statistica, da cui risultò che separare i malati gravi dai malati meno gravi e dedicare loro cure prioritarie aveva portato a una riduzione della mortalità dal 40% al 2%.

Malgrado ciò, la nascita di quella che oggi è detta terapia intensiva risale a quasi un secolo dopo, per la precisione al 1950. In quest'anno, infatti, un anestesista austriaco di nome Peter Safar stabilì il concetto di “Supporto Avanzato della Vita”, basato sull'idea della necessità di ricorrere a cure intensive e continue, per mantenere in vita i pazienti sedati e ventilati.

Per quanto affermato, Safar è considerato il primo praticante della terapia intensiva intesa con l'accezione attuale.

Da Safar in poi, l'applicazione della terapia intensiva come reparto ospedaliero si diffuse in molti Paesi del Mondo: per esempio, nel 1953, era la volta della Danimarca, per opera di un certo Bjorn Aage Ibsen; nel 1955, era il turno degli Stati Uniti, su input del dottor William Mosenthal; e così via.