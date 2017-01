La cuffia dei rotatori è quell'importante complesso muscolo-tendineo della spalla, che dona stabilità a quest'ultima e permette il movimento del braccio in diverse direzioni dello spazio. A comporre la cuffia dei rotatori sono, esattamente, quattro muscoli e i loro rispettivi tendini. I muscoli in questione sono:

La spalla è la regione pari del tronco , situata in posizione latero-superiore, che segna l'incontro tra tre ossa molto importanti: la clavicola , la scapola e l' omero . Punto di aggancio tra il braccio e il tronco, la spalla comprende ben 5 articolazioni , numerosi muscoli e una fitta rete di tendini e legamenti . Un importante elemento della spalla, sia per quanto concerne l'aspetto anatomo-funzionale sia per quanto riguarda l'aspetto clinico, è la cuffia dei rotatori .

La tendinite della spalla è l' infiammazione di uno o più tendini appartenenti ai muscoli della cosiddetta cuffia dei rotatori . Tipica di chi pratica sport come il tennis o il nuoto , la tendinite della spalla può insorgere per diversi motivi. Infatti, può dipendere da una parziale o totale lacerazione di uno o più tendini della cuffia dei rotatori, da un accumulo insolito di depositi di calcio a livello tendineo o, infine, dallo schiacciamento, operato dalla testa dell' omero sulla scapola , del muscolo sopraspinato e del relativo tendine. In genere, i sintomi di una tendinite della spalla agli esordi sono lievi o si palesano soltanto durante l'esecuzione di certi movimenti con il complesso spalla- braccio . La sintomatologia a una fase avanzata, invece, è sempre presente e rende difficoltosa l'esecuzione di numerosi gesti di vita quotidiana, dal guidare allo scrivere al computer. La diagnosi di tendinite della spalla si basa sull'esame obiettivo, sull' anamnesi medica o su una risonanza magnetica della spalla. Di norma, di fronte a un caso di tendinite della spalla, i medici optano, come prima scelta terapeutica, per un trattamento di tipo conservativo e si riservano il ricorso alla chirurgia solo nell'eventualità di un fallimento delle cure conservative.

La tendinite della spalla è una condizione molto comune in chi pratica sport – soprattutto il nuoto, il baseball e il tennis – e in coloro che, per esigenze lavorative, devono continuamente portare le braccia sopra la testa (es: manovali, operai ecc).

In ambito medico, la condizione di tendinite della spalla è conosciuta con altri nomi, il cui utilizzo dipende principalmente dalle cause. Tra i nomi alternativi in questione, rientrano: i già citati sindrome da conflitto acromiale e sindrome da conflitto della spalla; sindrome da sovraccarico funzionale della spalla ; spalla del nuotatore ; spalla del lanciatore (di baseball); infine, spalla del tennista .

In genere, le indagini diagnostiche che portano all'individuazione di una tendinite della spalla e delle sue cause consistono in: esame obiettivo , anamnesi medica e risonanza magnetica nucleare della spalla . Talvolta, per approfondire la situazione, ai sopraccitati test i medici potrebbero aggiungere un' ecografia della spalla e una radiografia della spalla .

Terapia

In genere, di fronte a un caso di tendinite della spalla, i medici optano, come prima scelta terapeutica, per un trattamento di tipo conservativo (o non chirurgico) e si riservano di ricorrere a una terapia chirurgica solo nell'eventualità di un fallimento delle cure conservative.

In altre parole, prima danno spazio ai trattamenti meno invasivi, ne osservano i risultati e, solo se il paziente non mostra alcun migliorano, ricorrono a rimedi di natura chirurgica.

Detto questo, occorre precisare che, a influenzare la scelta terapeutica, è anche la gravità della condizione: una tendinite della spalla grave, frutto di un evento traumatico acuto che ha lacerato completamente uno o più tendini della cuffia dei rotatori, difficilmente guarirà con un trattamento conservativo, mentre è altamente probabile che necessiti fin da subito di cure chirurgiche.

TERAPIA CONSERVATIVA

La terapia conservativa di base per la cura della tendinite della spalla prevede:

Un periodo di riposo della spalla . In particolare, i medici sconsigliano di compiere tutte quelle attività e quei movimenti che comportano la comparsa di dolore;

. In particolare, i medici sconsigliano di compiere tutte quelle attività e quei movimenti che comportano la comparsa di dolore; L' applicazione di ghiaccio sulla zona dolente almeno 4-5 volte al giorno . Perché siano efficaci, gli impacchi di ghiaccio devono durare tra i 15 e i 20 minuti, né di meno né di più.

Si ricorda ai lettori che la crioterapia (ossia l'applicazione di ghiaccio) ha un potere antinfiammatorio straordinario, che spesso molti sottovalutano;

. Perché siano efficaci, gli impacchi di ghiaccio devono durare tra i 15 e i 20 minuti, né di meno né di più. Si ricorda ai lettori che la (ossia l'applicazione di ghiaccio) ha un potere antinfiammatorio straordinario, che spesso molti sottovalutano; L'assunzione di farmaci antinfiammatori non steroidei (FANS), come per esempio l'ibuprofene o il naprossene.

In determinate circostanze e soltanto su decisione medica, a questi trattamenti conservativi se ne possono aggiungere altri due, che sono: la fisioterapia e la somministrazione di farmaci corticosteroidi per via endovenosa.

Cosa sono i corticosteroidi?

I farmaci corticosteroidi sono dei potenti antinfiammatori, il cui uso prolungato o inappropriato può avere diversi effetti collaterali, talvolta anche molto gravi (es: glaucoma, ipertensione, obesità ecc).

TERAPIA CHIRURGICA

Il trattamento chirurgico di una grave tendinite della spalla consiste in un'operazione di artroscopia.

L'artroscopia è una tecnica chirurgica minimamente invasiva, che prevede la realizzazione di 2-3 piccolissime incisioni cutanee e l'utilizzo di uno strumento – l'artroscopio – fornito di telecamera e luce.

Durante le operazioni di artroscopia per la cura della tendinite della spalla, i chirurghi operanti riparano i tendini danneggiati, inserendo l'artroscopio e il resto della strumentazione nelle piccole incisioni cutanee precedentemente effettuate.

Le persone sottoposte a un intervento chirurgico per la risoluzione di una tendinite della spalla devono osservare, inizialmente, un periodo di riposo e, in seconda battuta, seguire uno specifico programma riabilitativo post-operatorio della durata di qualche settimana.

Il buon esito del trattamento chirurgico in questione dipende non solo dalle capacità del chirurgo operante, ma anche dalle attenzioni che il paziente riserva alla fase post-intervento chirurgico.