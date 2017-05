Tendinite al Polso

Cos'è una tendinite al polso? La tendinite al polso - nota anche come tendinopatia del polso o tenosinovite del polso - è una condizione infiammatoria, talvolta a carattere degenerativo/irritativo, che ha per oggetto uno o più tendini passanti per il polso e le guaine sinoviali che li avvolgono.

Significato di tenosinovite In medicina, il termine tenosinovite indica un qualsiasi processo infiammatorio o irritativo a carico della guaina sinoviale, che circonda i tendini del corpo umano.

Cause In genere, gli episodi di tendinite al polso hanno un'origine multifattoriale, cioè insorgono per effetto di più fattori causali concomitanti.

Tra le possibili cause di una tendinite al polso, meritano sicuramente una citazione: una certa predisposizione anatomica alla problematica, la continua ripetizione di alcuni specifici movimenti della mano o delle dita, la presenza di una malattia reumatica (es: artrite reumatoide), i sovraccarichi funzionali improvvisi (es: sollevamento di pesi eccessivi, mancata gradualità nell'inizio di un'attività sportiva che prevede l'uso del polso ecc.) e l'utilizzo continuativo, per motivi di lavoro, di strumenti vibranti. Fattori di rischio Medici ed esperti concordano sul fatto che tra i fattori di rischio della tendinite al polso rientrino: La pratica ad alti livelli di sport come il baseball, il bowling, il golf e il tennis;

La pratica di attività lavorative in cui è previsto il sollevamento di pesi notevoli o l'uso continuativo di martelli pneumatici, seghe elettriche, macchine per cucire ecc.;

L'utilizzo prolungato del mouse e/o della tastiera del computer;

Suonare molte ore al giorno uno strumento musicale, che richiede l'impiego delle mani;

La presenza di artrite reumatoide;

Lo stato di gravidanza. Una tendinite al polso particolare: la sindrome di De Quervain Quando il processo infiammatorio/irritativo interessa la guaina sinoviale dei tendini appartenenti ai muscoli abduttore lungo del pollice ed estensore breve del pollice, le tenosinovite che ne deriva è conosciuta, in ambito medico, con il nome di tenosinovite stenosante di De Quervain o sindrome di De Quervain. Per maggiori informazioni, leggi l'articolo dedicato

Significato di “stenosante” La parola stenosante deriva dal termine stenosi, che, in ambito medico, indica un qualsiasi restringimento anomalo e innaturale di un vaso sanguigno, un organo cavo oppure tubulare, o un orifizio anatomico. Epidemiologia La tendinite al polso è una problematica particolarmente diffusa nella popolazione femminile di mezza età e in chi pratica lavori o sport, rientranti nei fattori di rischio.

Sintomi e complicazioni Il tipico sintomo della tendinite al polso è il dolore al polso. L'entità di tale dolore varia in base alla severità dell'infiammazione/irritazione a carico dei tendini e delle guaine sinoviali: più lo stato infiammatorio è severo, maggiore è la sensazione dolorosa avvertita. Altri sintomi Talvolta, in aggiunta al dolore locale, gli episodi di tendinite al polso provocano: Gonfiore attorno al polso;

Emissione di uno scricchiolio o un crepitio, al movimento dell'articolazione del polso;

Rigidità a carico dell'articolazione del polso, specialmente al mattino subito dopo il risveglio;

Calore e arrossamento a livello di dove, nel polso, transita o transitano i tendini infiammati/irritati. Sintomi della tenosinovite stenosante di De Quervain Nella sindrome di De Quervain, l'infiammazione/irritazione dei tendini passanti per il polso determina: Dolore sulla faccia esterna del polso e alla base del pollice. Ad accentuare tale dolore sono i movimenti di presa, eseguiti con il pollice, e i movimenti di inclinazione del polso;

Tumefazione in corrispondenza di dove risiede il tendine infiammato/irritato;

Formazione di una sporgenza sul polso;

Dolore diffuso fino all'avambraccio.

Diagnosi Nella maggior parte dei casi, i medici diagnosticano la tendinite al polso e ne individuano le cause scatenanti soltanto grazie a un accurato esame obiettivo e a un'approfondita anamnesi.

Molto di rado, aggiungono alle sopraccitate indagini diagnostiche test più approfonditi, come l'ecografia. Importanza di una diagnosi accurata delle cause Uno degli obiettivi principali della diagnosi di tendinite al polso è l'individuazione delle cause scatenanti, in quanto è in base a quest'ultime che i medici pianificano la terapia.

Nella scoperta dei precisi fattori che causano una tendinite al polso, gioca un ruolo fondamentale l'anamnesi, perché chiarisce l'attività lavorativa del paziente, i suoi hobby sportivi, il suo stato di salute generale ecc.

Terapia Il trattamento di prima linea di una tendinite al polso è di carattere conservativo e prevede: l'osservazione di un periodo di riposo da tutte le attività che favoriscono la comparsa di dolore, l'applicazione di ghiaccio sulla zona rigonfia e sulla sede del dolore, l'utilizzo di un tutore per il polso e l'assunzione di farmaci antinfiammatori con effetti antidolorifici.

Se tale trattamento fallisce o non fornisce i risultati sperati, sussistono le basi per il ricorso alla chirurgia e alla fisioterapia. Modalità di applicazione del ghiaccio L'utilizzo del ghiaccio ha un potere antinfiammatorio notevole, che molte persone sottovalutano.

Di norma, in presenza di condizioni come la tendinite al polso, i medici consigliano di applicare il ghiaccio 4-5 volte al giorno, per almeno 15-20 minuti. Uso del tutore per il polso L'uso del tutore preserva il polso da movimenti eccessivi, che potrebbero recare dolore.

I medici consigliano il tutore per il polso soprattutto a coloro che svolgono un'attività lavorativa manuale e che non possono interromperla, nonostante la presenza di un'infiammazione a carico dei tendini. Farmaci antinfiammatori In genere, ai pazienti con una tendinite al polso, i medici prescrivono i FANS come trattamento farmacologico di prima linea e si riservano di ricorrere ai corticosteroidi solo nel caso in cui i suddetti FANS risultassero inefficaci. È doveroso, infatti, ricordare che i corticosteroidi pagano il loro elevato potere antinfiammatorio con diversi inconvenienti legati al loro impiego prolungato o inappropriato (es: glaucoma, ipertensione, obesità ecc.).

Prognosi La prognosi di una tendinite al polso dipende da quando hanno luogo diagnosi e trattamento: se la diagnosi e le terapie sono precoci, le probabilità di guarigione sono elevate; al contrario, se la diagnosi e le cure sono tardive, il raggiungimento della guarigione è decisamente più difficoltoso e il rischio che l'infiammazione assuma caratteri cronici è assai più concreto.