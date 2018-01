Le tavole di Ishihara sono un test di verifica per le discromatopsie , quindi vengono sottoposte al paziente per valutare se vede correttamente i colori. Quest'esame permette di rilevare e porre la diagnosi di eventuali difetti nella percezione cromatica (congeniti o acquisiti), stabilendone le caratteristiche (quali colori non sono definiti alla vista).

L'interpretazione delle tavole di Ishihara è il test per daltonici maggiormente utilizzato nella pratica clinica. Quest'esame è utile per lo screening e le indagini qualitative dei difetti della percezione cromatica.

Le tavole vengono realizzate con figura e sfondo di colori diversi, ma con la medesima luminosità, quindi non riconoscibili se osservate dai soggetti che presentano delle discromatopsie.

Questi esami non invasivi vengono eseguiti quando si ipotizza che il paziente soffra di un' alterata visione dei colori , assoluta o parziale.

Le tavole di Ishihara rientrano tra i cosiddetti test per daltonici .

Più nel dettaglio, numeri o simboli sono occultati all'interno di uno sfondo colorato (spesso costituito da pallini beige-verdi). Queste immagini risultano facilmente visibili per chi possiede una sensibilità cromatica normale, mentre i pazienti daltonici o con deficit acquisiti della visione dei colori sbagliano o non riescono a vedere alcune o tutte le figure nascoste. Una tabella allegata alle tavole di Ishihara consente di identificare il tipo di alterazione cromatica eventualmente presente.

La serie di tavole di Ishihara è disegnata per eseguire un test rapido nel riconoscimento dei colori.

Curiosità: perché si chiama così?

Il test di Ishihara deve il suo nome all'ideatore delle tavole, ossia il medico giapponese Shinobu Ishihara. In principio, la valutazione era riservata all'uso esclusivo dell'esercito (motivo per il quale fu creato l'esame): il test era sottoposto alle reclute militari, per poter rilevare la presenza di anomalie nella visione dei colori. Le prime versioni delle tavole di Ishihara erano basate inizialmente sull'interpretazione dei caratteri hiragana e katakana giapponesi.

La riedizione del test (con numeri arabi ed istruzioni in inglese) per la diffusione in diverse parti del mondo avvenne, poi, nel 1917.