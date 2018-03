Per non invalidare in senso negativo il risultato del tampone cervicale, è bene:

Astenersi dai rapporti sessuali nelle 24 ore che precedono l'esame;

Sospendere ogni eventuale terapia antibiotica ed antimicotica per via orale nella settimana antecedente (questi farmaci potrebbero portare ad un esito falsato, cioè indicare l'assenza di infezione quando, in realtà, questa è presente);

Sospendere trattamenti ad uso topico (ovuli, candelette ecc.) almeno 48 ore prima del tampone cervicale;

Evitare lavande ed irrigazioni vaginali, e bagni in vasca nelle 48 ore antecedenti il prelievo;

Non adoperare detergenti durante l'igiene degli organi genitali la mattina dell'esame.

Inoltre, il tampone cervicale dev'essere eseguito con qualche giorno di anticipo e di ritardo rispettivamente dall'inizio e dalla fine delle mestruazioni. Per questo prelievo, poi, è necessario astenersi dall'urinare nelle 3 ore precedenti l'esame.