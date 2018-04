I battiti accelerati del cuore materno risultano da una serie di adattamenti, che iniziano intorno alla terza settimana dal concepimento e coincidono con lo sviluppo degli organi del bambino. In pratica, l'aumento della frequenza cardiaca costituisce il meccanismo più efficiente di cui il cuore materno dispone, nel momento in cui si trova a dover battere per due.

La tachicardia in gravidanza riconosce cause differenti, le quali possono essere distinte in fisiologiche e patologiche .

L'aumento della frequenza cardiaca in gravidanza previsto è pari a circa 10-20 bpm in più rispetto ai valori consueti per la donna. Questo fenomeno è strettamente correlato all'incremento della gittata cardiaca .

Cause Patologiche di Tachicardia in Gravidanza

La tachicardia in gravidanza può suggerire un problema di fondo. Durante la gestazione, infatti, il sistema cardiovascolare è sottoposto a varie condizioni "stressanti" che possono peggiorare i disturbi cardiaci, mentre i problemi lievi possono evidenziarsi per la prima volta proprio in questo particolare periodo.

Alla base della tachicardia in gravidanza si riscontra spesso una bassa pressione arteriosa (ipotensione). Nei primi mesi, questa condizione risulta da una fisiologica vasodilatazione che può causare facilmente cali di pressione nella gestante. In queste circostanze, la tachicardia consiste in un evento temporaneo: il cuore della futura mamma aumenta la frequenza con cui batte, per consentire così l'irrorazione di tutti i tessuti. Di solito, non occorrono interventi, poiché dalla fine del secondo trimestre, i valori della pressione tendono a rientrare nella norma.

La tachicardia in gravidanza può essere associata anche ad una disfunzione tiroidea (tireotossicosi, ipertiroidismo ecc.) che, a volte, si manifesta per la prima volta proprio nel corso della gestazione. In questi nove mesi, infatti, la tiroide risulta particolarmente "impegnata" al fine di garantire lo sviluppo somatico e cerebrale del feto. Un problema simile può essere evidenziato con delle analisi del sangue.

Altra possibile motivazione alla base della tachicardia in gravidanza è l'anemia sideropenica: in caso di carenza di ferro, l'organismo produce meno emoglobina e, conseguentemente, il sangue trasporta meno ossigeno. Nel corso della gestazione, quest'evenienza è piuttosto frequente, in quanto il fabbisogno di ferro cresce. Se la concentrazione di ossigeno diminuisce, il cuore si trova costretto a pompare di più per garantire la circolazione nel sangue dell'ossigeno di cui gestante e nascituro hanno bisogno. Anche in questo caso, un esame del sangue è sufficiente per riscontrare un'eventuale situazione di anemia.

Altre condizioni che possono determinare e/o aggravare la tachicardia in gravidanza sono:

Ipossiemia : se la quantità di ossigeno nel sangue diminuisce, deve giungere più sangue ai tessuti, per mantenere ottimale l'apporto dello stesso gas;

: se la quantità di ossigeno nel sangue diminuisce, deve giungere più sangue ai tessuti, per mantenere ottimale l'apporto dello stesso gas; Ipercapnia : se, nel circolo ematico, aumenta la concentrazione di anidride carbonica, il cuore batte più velocemente per fornire più sangue ai polmoni, in modo da permetterne l'eliminazione;

: se, nel circolo ematico, aumenta la concentrazione di anidride carbonica, il cuore batte più velocemente per fornire più sangue ai polmoni, in modo da permetterne l'eliminazione; Squilibri idro-elettrolitici: essi determinano ripercussioni sulla pressione e sulle concentrazioni di ioni responsabili della conduzione elettrica cardiaca.

La tachicardia in gravidanza può essere associata anche alle seguenti cause:

Stress (febbre, disidratazione, sforzo fisico, ansia, nervosismo ecc.);

Assunzione di sostanze stimolanti (es. caffeina, teina, alcool e nicotina);

Malattie cardiache;

Asma;

Infezione polmonare;

Obesità della gestante;

Abuso di farmaci o sostanze stupefacenti;

A volte, la tachicardia può essere associata a problemi ginecologici-ostetrici, quali:

Distacco della placenta;

Rottura del sacco uterino;

Embolia di liquido amniotico;

Emorragia.

In questi casi, la tachicardia in gravidanza può segnalare una situazione pericolosa per la gestante ed il nascituro, dunque richiede un intervento tempestivo. Infine, la tachicardia potrebbe essere sintomo di una gravidanza extrauterina.