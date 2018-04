Il posizionamento di uno stent ureterale è procedura endoscopica mini-invasiva.

Di solito, il tutore viene fatto risalire nell'uretere attraverso l'uretra per via retrograda, grazie al supporto di un filo-guida ed un cistoscopio flessibile (strumento molto usato in campo urologico, alla cui estremità si collega lo stent). La corretta posizione dell'estremo superiore dello stent viene verificata durante la procedura grazie alla radioscopia (raggi X).

In alternativa, lo stent ureterale può essere posizionato per via anterograda percutanea o con tecnica combinata.

Di solito, la procedura viene realizzata in regime ambulatoriale, previa somministrazione di un'anestesia locale.

Procedura di inserimento

L'applicazione e l'eventuale successiva sostituzione dello stent ureterale vengono effettuate in corso di cistoscopia e con l'ausilio di una guida radiologica, che ne verifica la corretta posizione.

Lo stent ureterale viene mantenuto all'interno dell'organismo per periodi di tempo che vengono stabiliti, di volta in volta, dal medico di riferimento, sulla base della patologia del paziente e dei dati clinici. Lo stent ureterale a doppio ricciolo può restare in sede fino a 6-8 mesi, ma deve essere controllato e sostituito per prevenire o evitare la comparsa di complicanze infettive.

Dopo il posizionamento

Dopo la procedura, il paziente deve iniziare una terapia con antispastici vescicali, per evitare il cistospasmo da intolleranza dell'estremo vescicale dello stent.

Inoltre, è raccomandabile bere molto allo scopo di avere una diuresi abbondante per ridurre le probabilità di contrarre un'infezione urinaria.

Rimozione dello stent ureterale

Di solito, la rimozione dello stent ureterale viene realizzata dal medico con una procedura ambulatoriale, che comporta l'introduzione in vescica di un cistoscopio dotato di una pinza.