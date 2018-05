Nel momento in cui il tessuto viene danneggiato dalla comparsa della smagliatura rossa non è possibile tornare indietro: il segno è destinato a rimanere, tuttavia si può migliorare nettamente la situazione ricorrendo a diverse opzioni di trattamento.

Prima che si formino

La strategia cosmetica per prevenire le smagliature rosse deve essere messa in pratica soprattutto nelle fasi "critiche" (come pubertà e inizio della gravidanza) e nei periodi di oscillazione di peso.

I cosmetici specifici antismagliature sono pensati per agire in modo mirato sull'elasticità e sulla compattezza della pelle. Ecco perché vanno usati quando le smagliature rosse non si sono ancora formate, con l'obiettivo di contrastarne la comparsa.

La routine di bellezza deve prevedere, quindi, l'applicazione quotidiana dei prodotti cosmetici. A giorni alterni, questa pratica può essere preceduta da un'esfoliazione leggera che consenta di eliminare le cellule devitalizzate e le impurità, oltre a stimolare la pelle e renderla più ricettiva al trattamento.

Come eliminare le smagliature quando sono appena comparse

Se è già comparsa qualche smagliatura ed è ancora di colore rosso, è importante intervenire nella primissima fase infiammatoria, scegliendo prodotti cosmetici ad azione d'urto, intensiva e mirata. Questi trattamenti sono grado di stimolare la rigenerazione di collagene ed elastina, quindi limitare l'evoluzione degli inestetismi esistenti e renderli meno evidenti.

Per attenuare e contrastare le smagliature rosse appena formate, è importante che la costanza nell'applicazione del trattamento non venga meno. Il prodotto va applicato mattina e sera, massaggiandolo trasversalmente rispetto alle linee cutanee, fino al completo assorbimento.

Laser e opzioni chirurgiche

Tra le metodiche attualmente più efficaci per migliorare l'aspetto estetico delle smagliature rosse rientra il laser microablativo frazionato, il cui raggio produce calore nella zona interessata dall'inestetismo, permettendo una retrazione della pelle (in pratica, è come se i lembi della depressione si riunissero, chiudendo la striatura). La chirurgia laser è in grado di penetrare in profondità, andando a stimolare, la crescita di nuovo collagene e migliorare così l'aspetto della smagliatura, soprattutto se essa è ancora di colorito rossastro, cioè di recente formazione. Ciò è possibile per il fatto che la zona colpita è ancora irrorata dal sangue ed è più recettiva alla sintesi del collagene.

Gli effetti del laser possono essere abbinati, inoltre, ad un sistema di radiofrequenza, che consente di raggiungere tutti gli strati cutanei stimolando la produzione di collagene ed elastina. Tale approccio consente di ottenere risultati superiori a quelli offerti da altre metodiche come il peeling e la microdermoabrasione. Questi trattamenti favoriscono il rinnovamento cellulare: ciò farà in modo di avere una pelle più levigata e luminosa, con una minore esposizione delle smagliature.

Se le smagliature rosse compaiono sotto l'ombelico possono essere rimosse durante un intervento di addominoplastica, mentre quelle su cosce e braccia si eliminano ricorrendo ad un lifting della zona.