La sinusite mascellare non va assolutamente trascurata, in quanto rischia di diventare cronica. Per quanto riguarda il trattamento, gli interventi sono diretti alle cause scatenanti. In linea generale, la terapia della sinusite mascellare è farmacologica e, quando necessario, chirurgica.

L'obiettivo è diretto al miglioramento del drenaggio sinusale ed alla risoluzione dell'infezione.

Farmaci

Per alleviare la sintomatologia della sinusite mascellare, il medico può indicare l'impiego di antinfiammatori e decongestionanti locali, somministrati con gocce nasali o mediante aerosol.

Se la sinusite mascellare è provocata da fattori allergici, può essere utile anche l'uso di antistaminici.

In presenza di sinusiti mascellari di origine batterica, il trattamento è basato sull'antibioticoterapia (come amoxicillina/clavulanato o doxiciclina somministrati per 5-7 giorni per la forma acuta e fino a 4-6 settimane per quella cronica), mentre le infezioni da funghi rendono necessari gli antimicotici. Talvolta, per alleviare i sintomi, possono essere prescritti anche dei farmaci corticosteroidi sistemici.

Chirurgia

Per risolvere le forme di sinusite mascellare che non rispondono alla terapia farmacologica, il medico può consigliare un intervento chirurgico per migliorare il drenaggio sinusale. Quest'approccio è utile soprattutto in presenza di sinusiti mascellari croniche associate ad alterazioni della struttura ossea del naso ed in quelle acute complicate dall'estensione della malattia.

La procedura ha come obiettivo principale il recupero della normale funzione del seno mascellare, rispettando la normale fisiologia delle strutture nasali.

L'intervento consente, in particolare, di:

Rimuovere il materiale purulento dai seni mascellari;

Ripristinare il drenaggio e migliorare la ventilazione;

Correggere le alterazioni anatomiche che contribuiscono alla sinusite mascellare.

Di solito, la procedura a cui si ricorre è denominata ESS (Endoscopic Sinus Surgery, cioè chirurgia endoscopica sinusale). In pratica, si interviene con strumenti piccolissimi che vengono introdotti attraverso le fosse nasali, sotto il controllo di una micro-telecamera. Quest'ultima permette al medico di vedere su monitor le zone sulle quali sta operando e di agire in maniera mirata sull'area interessata.

La chirurgia della sinusite mascellare per via endoscopica è mini-invasiva e presenta tempi di degenza molto ridotti e disagi minimi per la persona. In genere, l'operazione permette la risoluzione dell'infiammazione.

In presenza di una sinusite mascellare odontogena, invece, occorre il contemporaneo ed adeguato trattamento della sorgente dentaria di infezione (mediante approccio intra-orale) e dell'infiammazione dei seni paranasali, per assicurare la completa guarigione dall'infezione e prevenire eventuali recidive e complicanze.

Qualche consiglio

Per alleviare i disturbi associati alla sinusite mascellare e favorire la guarigione, inoltre, è consigliabile:

Evitare gli ambienti secchi ed affollati;

Cercare di soffiare una narice alla volta: in tal modo, si previene l'eccesso di pressione nelle orecchie che può facilitare il passaggio dei batteri nei seni paranasali;

Bere molta acqua nel corso della giornata: quest'abitudine mantiene una giusta idratazione e contribuisce a rendere meno dense le secrezioni nasali;

Umidificare in modo adeguato l'ambiente, così da favorire il drenaggio nasale. Le condizioni ambientali ottimali per il benessere delle alte vie aeree sono di circa 18-20°C ed un'umidità intorno al 45-55%;

Astenersi dal fumo di sigaretta (anche passivo), in quanto irrita la mucosa respiratoria e ne blocca i meccanismi di difesa, soprattutto il trasporto muco-ciliare;

Non esporsi a correnti d'aria ed a temperature molto rigide;

Massaggiare le zone doloranti;

Fare esercizio fisico;

Ricorrere alle cure termali (inalazioni di vapore).

Più in generale, quando si manifestano i primi sintomi della sinusite mascellare, come la congestione o la rinorrea, è indicato fluidificare il muco nasale per una più facile espulsione. A tale scopo, è possibile ricorrere a suffumigi con acqua bollente e bicarbonato oppure ad irrigazioni delle fosse nasali con una soluzione salina. Quest'ultima pratica permette la rimozione del muco, ostacolando la colonizzazione da parte di agenti patogeni, quindi aiuta a prevenire sinusiti, otiti medie, riniti e faringiti. Il lavaggio nasale può essere attuato anche con altri metodi, che includono la doccia micronizzata e gli spray a base di soluzione salina (isotonica o ipertonica), acquistabili in farmacia. Anche l'applicazione di panni umidi e caldi sui seni interessati e l'assunzione di bevande calde può aiutare ad alleviare i sintomi della sinusite mascellare.