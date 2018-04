I sintomi della sindrome di Sheehan si presentano tipicamente in modo graduale, dopo un periodo di alcuni mesi o addirittura anni. Altre volte, i segni compaiono subito dopo il parto, come accade, ad esempio, con l'incapacità di allattare al seno, oppure si manifestano con un ipopituitarismo ad esordio brusco.

Le manifestazioni della sindrome di Sheehan si verificano a causa del deficit di ormoni prodotti dalla ghiandola pituitaria. Oltre che sulla produzione di latte materno, gli effetti di questa disfunzione si ripercuotono sulle attività di tiroide e surreni e sul ciclo mestruale.

La carenza o l'assenza di uno, molti o tutti gli ormoni dell'ipofisi può comportare alterazioni importanti dell'organismo (ad eccezione di ossitocina e prolattina).

Il quadro clinico della sindrome di Sheehan può essere clinicamente evidente (cioè il deficit ormonale è clinicamente palese) o latente (si manifesta solo in determinate situazioni, come un forte stress, o viene rilevato solo attraverso alcuni test ormonali specifici).

Sindrome di Sheehan: come si manifesta

La sindrome di Sheehan può produrre vari segni e sintomi, che dipendono da qual è l'ormone ipofisario mancante o carente e comprendono:

Difficoltà o incapacità di allattare al seno;

Assenza di flussi mestruali (amenorrea) o mestruazioni non frequenti (oligomenorrea);

Diminuzione dei valori di pressione arteriosa;

Bassi livelli di zucchero (glucosio) nel sangue (ipoglicemia);

Battito cardiaco irregolare;

Difficoltà di concentrazione e sonnolenza;

Dolore addominale;

Stanchezza;

Gonfiore generalizzato;

Intolleranza al freddo;

Incremento ponderale o, al contrario, perdita di peso.

Occorre segnalare che, per molte donne, i sintomi della sindrome di Sheehan sono aspecifici e, spesso, vengono attribuiti ad altre situazioni (ad esempio: la stanchezza può essere interpretata come conseguenza di essere diventata mamma). Esistono casi, poi, in cui è possibile che non compaiano affatto dei disturbi: l'entità dei sintomi della sindrome di Sheehan sono correlati, infatti, all'estensione del danno a carico della ghiandola pituitaria. L'ipopituitarismo post-partum può interessare, quindi, la produzione di uno o più ormoni.

Alcune donne vivono per anni senza sapere che la loro ipofisi non funziona correttamente. Tuttavia, uno stress fisico estremo, come una grave infezione o un intervento chirurgico, può innescare all'improvviso un'insufficienza tiroidea o surrenale.

Complicazioni

Gli ormoni ipofisari controllano molti aspetti del metabolismo, quindi la sindrome di Sheehan può causare una serie di problemi, tra cui: