Le cause alla base di questa condizione non sono ancora del tutto chiare, ma è stato dimostrato che viene a determinarsi una disfunzione della parte dell'encefalo (in particolare, dell'area compresa fra il lobo frontale e quello parietale) coinvolta nella trasduzione delle emozioni. Questo quadro sindromico è sostenuto da un delirio di negazione cronico, riferito alla vita.

In pratica, il soggetto affetto dalla sindrome di Cotard non percepisce più alcun tipo di stimolo emozionale e la sua coscienza spiega questo fenomeno convincendosi di non essere più in vita o di aver perso tutti gli organi interni preposti a tale scopo.

La sindrome di Cotard può essere con affrontata una terapia farmacologica a lungo termine che, insieme alla psicoterapia, consente di gestire i sintomi della malattia. Nei casi più gravi, il medico può indicare il ricorso alla terapia elettroconvulsiva.