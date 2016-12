Lo shopping compulsivo viene detto anche “ sindrome da acquisto compulsivo ”, “ shopping-dipendenza ” e “ shopaholism ”. Il disturbo era noto già nel diciannovesimo secolo, ossia quando lo psichiatra tedesco Emil Kraepelin ne identificò per la prima volta i sintomi associati e lo definì con il termine “oniomania” (dal greco “onios” e “ mania ”, ossia “mania di comprare ciò che è in vendita”).

Lo shopping compulsivo è un disturbo caratterizzato dal bisogno irrefrenabile di fare acquisti , nonostante la consapevolezza della loro inutilità o esagerazione. La persona affetta da shopping compulsivo non compra per il piacere di fare un nuovo acquisto o per rispondere a un reale bisogno, ma sviluppa uno stato di tensione crescente per cui il desiderio di acquistare si trasforma in un impulso che non riesce a controllare . Il ripetersi degli episodi di shopping compulsivo può portare la persona a comprare spesso e/o notevoli quantità di oggetti, oltre a indurla a trascorrere molto tempo in negozi e grandi magazzini. In molti casi, poi, la merce acquistata è destinata a essere messa subito da parte o addirittura gettata. Al termine dell'episodio, infatti, la persona che presenta una dipendenza da shopping prova spesso profondi sensi di colpa e vergogna . Chiaramente, il ripetersi di questo comportamento può determinare gravi conseguenze a livello psicologico, finanziario e relazionale. La compulsione negli acquisti sembra presentarsi più frequentemente quale sintomo di un pregresso disagio secondario a disturbi dell'umore , abuso di sostanze, difficoltà ad accettarsi, scarsa autostima e depressione . In ogni caso, la condizione può essere affrontata con un approccio psicoterapeutico.

Cause

Di norma, lo shopping è un'attività gratificante: al momento dell'acquisto si prova generalmente euforia ed eccitazione, in quanto il cervello rilascia dei neurotrasmettitori, la dopamina e la serotonina, responsabili della sensazione di piacere, benessere e appagamento.

Secondo alcuni psichiatri, l'alterazione dell'attività di tali sostanze provocherebbe svariati disturbi, tra cui il mancato controllo dell'impulsività. Per questo motivo, nelle persone che presentano una dipendenza da shopping, la tentazione a comprare diventa così difficile da gestire.

I soggetti con tale disturbo, soprattutto donne di giovane età, comprano inizialmente per il piacere che si ricava da un nuovo acquisto. In breve tempo, però, questo stato emotivo si trasforma in una tensione crescente e il desiderio di comprare diventa un impulso irrefrenabile. Da ciò scaturisce l'acquisto compulsivo di oggetti d'ogni tipo, che spesso vengono messi da parte (tanto da non essere tolti dalle loro confezioni), regalati ad altri oppure buttati via. Dopo un episodio di shopping compulsivo, inoltre, l'euforia svanisce e la persona sperimenta sentimenti di colpa, angoscia e vergogna, emozioni che richiedono di nuovo una compensazione che si traduce in un nuovo acquisto. Si instaura così un circolo vizioso.

Lo shopping compulsivo presenta caratteristiche patologiche molto simili a quelle che si possono riscontrare nelle dipendenze da sostanze:

Fase di tolleranza : induce le persone che presentano una dipendenza da shopping compulsivo a incrementare progressivamente il tempo e il denaro destinato agli acquisti, allo scopo di alleviare la tensione che provano;

: induce le persone che presentano una dipendenza da shopping compulsivo a incrementare progressivamente il tempo e il denaro destinato agli acquisti, allo scopo di alleviare la tensione che provano; Stato di “craving” : consiste nell'incapacità di controllare l'impulso che porta a mettere in atto il comportamento, ossia la compulsione all'acquisto di oggetti allo scopo di alleviare un sentimento spiacevole e la sofferenza;

: consiste nell'incapacità di controllare l'impulso che porta a mettere in atto il comportamento, ossia la compulsione all'acquisto di oggetti allo scopo di alleviare un sentimento spiacevole e la sofferenza; Astinenza : produce un grande malessere nello shopper compulsivo che, per qualche motivo, si trova impossibilitato a fare acquisti.

: produce un grande malessere nello shopper compulsivo che, per qualche motivo, si trova impossibilitato a fare acquisti. Perdita del controllo: la pulsione vince sulla resistenza del soggetto, che giustificherà l'acquisto di un oggetto come necessario, utile e indispensabile.

In realtà, non è ancora del tutto chiaro se lo shopping compulsivo sia dovuto a una serie di impulsi irresistibili che si ripetono nel tempo oppure se si tratta di una risposta a comportamenti “ossessivi”, che una persona deve compiere per placare attraverso una serie di rituali, almeno temporaneamente, dei pensieri ansiosi o dei disturbi psicologici, come la depressione.