Il naso è la prominenza localizzata al centro della faccia, tra i due occhi e in parte tra le due guance, che provvede al senso dell'olfatto e che rappresenta la principale entrata delle vie respiratorie . La sua struttura è alquanto complessa e comprende elementi di natura ossea e cartilaginea, vasi sanguigni , vasi linfatici e importanti terminazioni nervose. Esternamente, il naso presenta una caratteristica forma a piramide, in cui è possibile riconoscere almeno 5 aree anatomiche di riferimento: la radice nasale, il ponte nasale, il dorso nasale, le due ali nasali e la punta nasale. Internamente, il naso corrisponde alle due cavità nasali; quest'ultime sono due spazi vuoti derivanti dalla particolare conformazione di alcune ossa del cranio (tra cui l'osso etmoide, il vomere, le ossa palatine e le ossa mascellari).

Cos'è il setto nasale?

Il setto nasale è la lamina osteo-cartilaginea che separa, più o meno equamente e senza possibilità di comunicazione reciproca, le due cavità nasali e le due narici (o narici nasali).

È quindi per la presenza del setto nasale che gli anatomisti parlano di una narice e una cavità nasale di destra e di una narice e una cavità nasale di sinistra.

In una raffigurazione ideale del naso e del volto umano, il setto nasale appare come una struttura lineare. In realtà, però, in moltissime persone, presenta delle leggere deviazioni congenite (cioè presenti fin dalla nascita), che sono generalmente prive di conseguenze sulla salute dei diretti interessati.

Significato dell'aggettivo “osteo-cartilagineo”

Per i lettori che non ne fossero a conoscenza, un elemento anatomico è detto osteo-cartilagineo, quando presenta componenti ossee e componenti cartilaginee (ossia composte da cartilagine).

ALTRA DEFINIZIONE

Secondo un'altra definizione di setto nasale, quest'ultimo è la lamina osteo-cartilaginea che costituisce la parete mediale delle cavità nasali.

In anatomia, il termine “mediale” significa “vicino” o “più vicino” al piano sagittale, cioè la divisione antero-posteriore del corpo umano, da cui derivano due metà uguali e simmetriche.

“Mediale” si contrappone a “laterale”, che, infatti, vuol dire “lontano” o “più lontano” dal piano sagittale.