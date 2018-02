Lo scollamento delle membrane viene eseguito dal ginecologo (o, in alternativa, dall'ostetrica presente in sala parto) per indurre l'inizio del travaglio o per accelerarlo.

La manovra consiste nell'inserzione di un dito profondamente (2-3 cm) oltre l'orifizio uterino interno, allo scopo di raggiungere il polo inferiore delle membrane fetali. Quest'ultimo viene separato meccanicamente dal segmento uterino inferiore, ruotando circolarmente il dito due volte e spingendo, fin dove possibile, verso l'alto. In altre parole, il medico crea uno spazio tra il tessuto uterino e le membrane fetali. Gli effetti dello scollamento non sono sempre immediati e la manovra potrebbe essere ripetuta più volte dal ginecologo.

Occorre segnalare, inoltre, che lo scollamento delle membrane non sempre funziona: ciò significa che la procedura potrebbe non essere in grado di indurre il travaglio. In tal caso, è necessario ricorrere alla somministrazione di ossitocina per via endovenosa.