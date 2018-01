Attualmente, le cause della schizofrenia paranoide non sono ancora note, ma è probabile che il quadro clinico dipenda dalla combinazione di vari fattori. Quest'ultimi pare che agiscano su un substrato biologico ed una componente genetica, che rendono il soggetto predisposto allo sviluppo della malattia.

Fattori di rischio genetici

Per quanto riguarda la suscettibilità genetica, la familiarità per la schizofrenia è considerata un fattore di rischio importante. In particolare, la probabilità di sviluppare la malattia è maggiore tra familiari di primo grado. I geni coinvolti nella schizofrenia sono diversi e potrebbero essere individuati nei cromosomi 6, 13 e 22; anche i geni che codificano per il recettore della dopamina (DRD3) e per quello della serotonina (5HT2a), potrebbero svolgere un ruolo significativo nell'insorgenza della malattia.

Fattori di rischio biologici

Nell'ambito dell'eziologia multifattoriale, la schizofrenia paranoide sembra presentare una base biologica, come evidenziato da:

Alterazioni nella struttura cerebrale (es. allargamento dei ventricoli cerebrali, diminuzione del calibro ippocampale anteriore e di altre regioni del cervello cerebrali);

(es. allargamento dei ventricoli cerebrali, diminuzione del calibro ippocampale anteriore e di altre regioni del cervello cerebrali); Modificazioni dei neurotrasmettitori (in particolare, si riscontra un'alterata attività dopaminergica e glutammatergica).

Fattori ambientali e psicosociali

Un maggiore rischio di sviluppare la schizofrenia paranoide si è riscontrato nei soggetti affetti da disturbi del neurosviluppo, secondari ad eventi prenatali (es. infezioni materne e malnutrizione durante lo sviluppo fetale), perinatali (complicanze ostetriche associate ad ipossia) e post-natali.

I rischi ambientali per la schizofrenia paranoide includono fattori psicosociali, come gravi incomprensioni interpersonali, problemi sul lavoro, difficoltà nei rapporti coi familiari ecc. Non esistono prove, invece, che la schizofrenia paranoide sia causata da scarse attenzioni genitoriali.

Eventi scatenanti e favorenti

L'insorgenza, la remissione e la ricorrenza dei sintomi della schizofrenia paranoide possono essere preceduti e favoriti da eventi stressanti. Questi possono essere rappresentati soprattutto da condizioni di tipo biochimico (come l'assunzione di alcune sostanze stupefacenti o farmaci), ambientale (es. esposizione ad agenti tossici o sostanze inquinanti) o psicologico (es. perdita di lavoro, fine di una relazione sentimentale ecc.); tuttavia, queste situazioni non bastano a provocare da sole il disturbo.