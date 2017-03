La scala di Glasgow è una scala di valutazione neurologica, che serve a descrivere il livello di coscienza nelle persone vittime di gravi traumi (soprattutto cerebrali), in coloro che sono in coma e nei soggetti le cui condizioni richiedono il ricovero in Terapia Intensiva. Secondo la scala di Glasgow, per stimare lo stato di coscienza occorre valutare 3 funzioni di un individuo: l'apertura degli occhi in risposta a uno stimolo, la risposta motoria a un determinato comando e, infine, la risposta verbale a un certo stimolo vocale. La scala di Glasgow comprende un range ben preciso di valori, che va da 3 (valore minimo, equivalente alla completa incoscienza) a 15 (valore massimo, equivalente a coscienza semi-normale).

Cos'è la scala di Glasgow?

La scala di Glasgow è il più noto sistema di punteggio per la descrizione del livello (o stato) di coscienza, nelle persone vittime di gravi traumi cerebrali o non cerebrali, in coloro che sono in stato di coma e, infine, in tutti i soggetti ricoverati in Terapia Intensiva.

ALTRI NOMI

La scala di Glasgow è anche nota con la definizione inglese di Glasgow Coma Scale e con l'acronimo GCS.

CHI L'HA INVENTATA?

La prima pubblicazione della scala di Glasgow risale al 1974 e il merito della sua invenzione spetta a Graham Teasdale e Bryan J. Jennett, due professori di neurochirurgia presso l'Istituto di Scienze Neurologiche dell'Università di Glasgow e del Southern General Hospital.

Com'è facilmente intuibile, il nome “scala di Glasgow” è legato alla sede dell'Università di appartenenza dei due professori sopraccitati.

STORIA

In origine, la scala di Glasgow trovava impiego soltanto per stimare lo stato di coscienza nelle persone vittime di gravi traumi cranici o in coloro che erano in stato di coma da almeno 6 ore.

Col passare del tempo, i suoi campi d'uso si sono ampliati e, oggi, i medici la utilizzano anche per stimare il livello di coscienza di tutti i ricoverati in Terapia Intensiva e di coloro che hanno subìto un trauma fisico grave e acuto (ma non per forza a livello cerebrale).