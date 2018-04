Le cause esatte della satiriasi non sono sempre facilmente identificabili, così come del resto lo è l'eziologia di molti altri comportamenti sessuali che differiscono dalla norma. Solo in qualche caso, è possibile attribuire l'origine del disturbo a traumi o patologie di tipo psichico (nevrosi, disturbo ossessivo compulsivo, turbe del comportamento ecc.).

Dipende da un disordine mentale?

La satiriasi non rientra nelle malattie descritte nel Manuale Diagnostico e Statistico dei Disordini Mentali (DSM), poiché nella comunità scientifica e specialistica non si è raggiunto un consenso su come interpretare questo disturbo.

Secondo alcuni clinici, questo disordine potrebbe essere definito come una dipendenza, al pari dell'alcolismo e della tossicodipendenza; in tal caso, l'atto sessuale verrebbe utilizzato per gestire lo stress o per controllare i disturbi della personalità e dell'umore di cui è affetto il paziente.

Altri esperti, invece, intendono la satiriasi come una perversione o una forma di disturbo ossessivo-compulsivo, riferendosi a questa condizione come ad una compulsione sessuale.

Nella classificazione ICD (International Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) redatta dall'Organizzazione mondiale della sanità, la satiriasi viene indicata come un sottotipo di ipersessualità.

Altri fattori scatenanti

La satiriasi potrebbe essere interpretata anche come il prodotto di fattori ambientali, pregiudizi culturali e contesti di altro tipo, come l'abuso o l'esposizione a contenuti sessuali. Ad esempio, l'accesso facilitato alla pornografia tramite Internet sembrerebbero avere influenza sull'aumento dei casi di dipendenza sessuale.

Disturbi associati o concomitanti

La satiriasi si osserva frequentemente come sintomo di nevrosi o nell'ambito delle sindromi maniacali. In pratica, agli stimoli sessuali esterni coincide un eccitamento che non conduce a soddisfazione, una volta portato a termine l'atto; pertanto, le persone affette da satiriasi si sentono spinte a ripetere il comportamento, manifestando un impulso sfrenato alla sessualità.

In qualche caso, la satiriasi si riscontra a causa di un'eccitazione patologica di natura endocrina (ossia dipende da uno squilibrio ormonale) o può verificarsi in seguito ad alterazioni nervose. Questa forma di ipersessualità si può riscontrare anche nei soggetti oligofrenici (nota: per oligofrenia si intende uno stato di deficienza mentale di grado molto alto, congenito o ereditario).