Rubeo Test - Analisi del Sangue per la Rosolia

Il test della rosolia (o Rubeo test ) è un esame del sangue che stabilisce se un soggetto ha contratto o meno questa malattia infettiva oppure se è stato vaccinato. La rosolia è una patologia a eziologia virale, molto pericolosa se trasmessa dalla madre al feto durante la gravidanza ; se contratta per la prima volta nel corso della gestazione, può infatti determinare un insieme di alterazioni note come “ sindrome da rosolia congenita ”, con anomalie della vista e dell'udito, cardiopatie e disturbi neurologici.

Inoltre, l'esame permette di valutare i livelli protettivi di anticorpi contro la malattia che, se contratta per la prima volta in gravidanza, soprattutto nei primi 4 mesi di gestazione, può causare serie malformazioni al feto.

Perché si Misura

Il Rubeo test ricerca nel sangue gli anticorpi prodotti dal sistema immunitario in seguito a un'infezione o a una vaccinazione per la rosolia. Quest'esame permette di individuare, quindi, coloro che non sono mai stati esposti al virus e non risultano immunizzati nei confronti della malattia.

Da ricordare L'infezione acuta primaria e la vaccinazione anti-rosolia determinano immunità permanente.

Il Rubeo test è indicato soprattutto alle donne in gravidanza o a quelle che la stanno pianificando, per verificare la presenza di una quantità sufficiente di anticorpi anti-rosolia necessari a proteggere dalla malattia.

Durante i primi mesi di gravidanza, nel caso in cui la futura mamma non fosse immunizzata per la rosolia, in caso di contagio si esporrebbe il bimbo a rischi seri, come cecità, sordità e ritardo mentale.

Il test può essere richiesto anche in neonati con difetti congeniti che possano far sospettare un'infezione intrauterina da virus della rosolia.

Rubeo test in gravidanza

Il Rubeo test fa parte degli esami del sangue indispensabili per valutare lo stato di salute della coppia che si prepara ad avere un bambino.

Il Rubeo test è utile, inoltre, per sapere se la donna è a rischio di contrarre la rosolia durante la gestazione. In tale evenienza, l'adozione di alcune misure di sicurezza e controlli medici serrati può ridurre notevolmente il rischio di problemi.

In ogni caso, è consigliabile sottoporsi al test della rosolia anche quando si è sicure di avere già contratto la malattia: se presa in forma leggera, infatti, può non essere sufficiente a produrre immunizzazione.

Se dall'esame del sangue risulta che non si è immuni, è necessario sottoporsi a vaccinazione anti-rosolia prima di intraprendere una gravidanza. Occorre, poi, aspettare almeno 6 mesi prima di cercare di concepire un bambino, previo test di controllo per verificare che l'immunizzazione sia effettivamente avvenuta.

Quando viene indicato?

Il test della rosolia può essere richiesto:

Quando occorre rilevare un'infezione recente o passata, per verificare lo stato di immunizzazione del paziente;

Prima o all'inizio di una gravidanza, per verificare la presenza di un'adeguata protezione contro il virus della rosolia;

Nel corso della gestazione, qualora la donna manifestasse sintomi associati alla rosolia, come febbre, esantema maculo-papuloso e tumefazioni linfoghiandolari, retronucali e retrocervicali;

In caso di sospetta infezione intrauterina, se il neonato presenta una sviluppo anomalo o alcuni difetti congeniti che potrebbero essere riconducibili alla rosolia.

Cosa viene ricercato?

Esistono due tipi di anticorpi che possono essere ricercati con il test della rosolia:

Immunoglobuline M (IgM) : compaiono per prime nel circolo sanguigno dopo l'esposizione al virus della rosolia. I livelli di questi anticorpi aumentano e raggiungono i livelli massimi dopo circa 7-10 giorni dall'infezione, per poi diminuire progressivamente nelle settimane successive. Nei neonati affetti da rosolia, le IgM possono persistere per diversi mesi fino a un anno.

: compaiono per prime nel circolo sanguigno dopo l'esposizione al virus della rosolia. I livelli di questi anticorpi aumentano e raggiungono i livelli massimi dopo circa 7-10 giorni dall'infezione, per poi diminuire progressivamente nelle settimane successive. Nei neonati affetti da rosolia, le IgM possono persistere per diversi mesi fino a un anno. Immunoglobuline G (IgG): impiegano più tempo per comparire nel circolo sanguigno rispetto alle IgM ma, una volta prodotte, permangono per il resto della vita e proteggono contro eventuali nuove infezioni.

In sintesi, la presenza di anticorpi IgM in circolo è correlata a un'esposizione recente al virus responsabile della malattia; il riscontro di IgG può invece dipendere da un'infezione recente o passata, o può indicare che il vaccino contro la rosolia ha fornito un'adeguata protezione.