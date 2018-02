In assenza d'infezione o trauma significativo, la rottura dei capillari a livello sottocongiuntivale è una condizione che non richiede alcun tipo di trattamento specifico. In genere, la perdita di sangue è autolimitante e si risolve in due o tre settimane, senza complicanze nel lungo termine.

Se il paziente avverte fastidio o dolore, il medico può indicare l'uso di farmaci analgesici. Anche le lacrime artificiali possono contribuire a ridurre eventuali irritazioni.

I pazienti in terapia con aspirina o anticoagulanti dovrebbero rivolgersi al medico per determinare se è sicuro continuare ad assumere questi farmaci, durante il processo di guarigione. Se l'emorragia sottocongiuntivale è dovuta a un trauma, possono essere necessarie ulteriori misure mediche, per promuovere il recupero.

Nel caso fosse presente un'infezione, possono essere prescritti colliri o pomate antibiotiche.

Per quanto riguarda la rottura dei capillari dell'occhio a livello vitreale o retinico, invece, è fondamentale rivolgersi all'oculista di fiducia per avere ben chiaro il piano di intervento in base al singolo caso e all'entità del problema. Di solito, si ricorre a farmaci antiemorragici o alla chirurgia laser rivolta ai vasi sanguigni danneggiati.

Rimedi naturali

Per favorire la guarigione della rottura dei capillari dell'occhio e favorire il riassorbimento dell'emorragia si può intervenire sulle proprie abitudini alimentari, per esempio consumando cibi che contengono flavonoidi, presenti nei frutti di bosco, negli agrumi e nella vite rossa.

Durante il recupero, è meglio evitare di assumere sostanze che potrebbero portare alla dilatazione dei capillari, come alimenti piccanti e molto caldi, alcolici, caffè e bevande gassate.