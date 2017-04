Esistono diversi mezzi di contrasto, impiegabili in occasione di una risonanza magnetica con contrasto. I mezzi di contrasto più noti e utilizzati sono quelli a base di gadolinio , un metallo delle terre rare, disciolto in una soluzione acquosa . Tra i meno usati e conosciuti, si segnalano quelli a base di ossido di ferro e quelli a base di manganese . La scelta del mezzo di contrasto da impiegare spetta al medico radiologo e dipende principalmente da quale organo o tessuto sarà oggetto d'indagine, durante l'esame.

La risonanza magnetica con contrasto è una particolare tipologia di risonanza magnetica nucleare, che prevede l'impiego di un mezzo di contrasto , iniettato nel paziente per via endovenosa, allo scopo di ottenere immagini ancora più chiare e dettagliate delle strutture interne del corpo umano (in particolare, vasi sanguigni, organi e tessuti di vario genere). In sostanza, si tratta di una risonanza magnetica nucleare più sensibile e più specifica della risonanza magnetica nucleare convenzionale. Effettuabile negli ospedali più attrezzati e nelle cliniche radiologiche, la risonanza magnetica con contrasto rientra tra gli esami diagnostici minimamente invasivi ; ciò è dovuto proprio alla particolarità di tale tecnica: l'iniezione endovenosa del mezzo di contrasto, una sostanza capace, in alcuni soggetti, di causare reazioni avverse e non solo. Alla pari un qualsiasi altro tipo di risonanza magnetica, la risonanza magnetica con contrasto è una pratica di radiologia e la lettura dei suoi risultati spetta a un medico radiologo , ossia un medico specializzato in Radiologia.

La risonanza magnetica , il cui nome per esteso sarebbe risonanza magnetica nucleare , è un esame diagnostico che permette di visualizzare l'interno del corpo umano, senza il ricorso a incisioni chirurgiche o radiazioni ionizzanti , ma grazie a innocui campi magnetici e onde radio altrettanto innocue. Praticamente priva di effetti collaterali e con pochissime controindicazioni, la risonanza magnetica fornisce immagini tridimensionali chiare e dettagliate dei cosiddetti tessuti molli ( nervi , muscoli , legamenti , adipe , vasi sanguigni ecc.) e dei cosiddetti tessuti duri ( ossa e cartilagini ). Ciò la rende un test di assoluta rilevanza in numerosi campi della medicina: dalla traumatologia all'oncologia, passando per l'ortopedia, la gastroenterologia, la cardiologia ecc. L'unico limite della risonanza magnetica è l'elevato costo delle apparecchiature, necessarie alla creazione dei campi magnetici per l'osservazione del corpo umano, e le spese di manutenzione delle suddette apparecchiature.

Grazie alla risonanza magnetica con contrasto, i medici sono in grado di studiare in maniera più approfondita: i tumori , l'irrorazione sanguigna di un organo o un tessuto, il flusso di sangue nelle arterie e nelle vene , i processi infiammatori e, infine, le lesioni alle strutture anatomiche interne. La risonanza magnetica con contrasto è sicura per la maggior parte delle persone. Le controindicazioni sono diverse; tra queste meritano una citazione: la presenza all'interno del corpo di componenti o dispostivi metallici, l' insufficienza renale grave, l' insufficienza epatica grave e la gravidanza . In genere, i preziosi risultati di una risonanza magnetica con contrasto sono disponibili nel giro di 3-4 giorni.

La risonanza magnetica con contrasto è un esame diagnostico altamente sensibili e specifico, capace di fornire, rispetto alla risonanza magnetica convenzionale , immagini più chiare e dettagliate delle strutture interne del corpo umano ( vasi sanguigni , organi, tessuti ecc.). A garantire all'esame diagnostico in questione sensibilità e specificità elevate, è l'impiego di un mezzo di contrasto , che un membro del personale medico inietta nel paziente, per via endovenosa , poco prima dell'esame diagnostico. Il mezzo di contrasto più comune è a base di gadolinio, un metallo delle terre rare.

Le parti del corpo maggiormente oggetto d'indagine degli esami di risonanza magnetica con contrasto sono: la testa, il torace , l' addome , la pelvi e la colonna vertebrale . L'impiego della risonanza magnetica con contrasto per l'osservazione di articolazioni importanti, come per esempio il ginocchio , o di parti del corpo, come per esempio le mani o i piedi , è molto raro, tuttavia possibile.

Procedura

Dopo essersi privato di qualsiasi oggetto e indumento con parti metalliche e aver risposto alle ultime domande pre-esame, il paziente deve stendersi, in posizione supina, su un apposito lettino scorrevole, che servirà a immetterlo all'interno dell'apparecchiatura diagnostica. In genere, l'apparecchiatura per la risonanza magnetica nucleare è una struttura cilindrica ristretta, capace di contenere un individuo soltanto e in posizione distesa.

A guidare e assistere il paziente durante l'accomodamento sul lettino, è un tecnico di radiologia, il quale, subito dopo, provvede anche a fornirgli tutte le possibili comodità (es: cuscini, coperte, tappi per le orecchie ecc.) e a dargli le ultime istruzioni fondamentali al corretto svolgimento dell'esame. Tra queste istruzioni indispensabili, merita una segnalazione l'assoluta immobilità a cui si deve attenere il paziente, durante l'intera procedura: i movimenti del corpo, infatti, pregiudicano l'accuratezza delle immagini, quindi il buon esito della risonanza magnetica aperta.

A questo punto, interviene il medico radiologo, che, in collaborazione con un infermiere professionale, si occupa di effettuare l'iniezione endovenosa del liquido di contrasto.

Terminata l'iniezione del mezzo di contrasto, può finalmente avere inizio l'esposizione ai campi magnetici e alle onde radio, ossia all'esame diagnostico vero e proprio.

Figura: iniettore del mezzo di contrasto

Si ricorda che le moderne apparecchiature per la risonanza magnetica sono fornite di altoparlanti e telecamere per la comunicazione con il personale medico, il quale, in genere, una volta iniziata la procedura, prende posto in una stanza adiacente a dove risiede il paziente

. La presenza di un sistema di comunicazione garantisce un controllo completo della situazione e la possibilità, a chi si sta sottoponendo alla procedura, di riferire eventuali malesseri o problematiche.

Come una risonanza magnetica convenzionale, anche la risonanza magnetica con contrasto è rumorosa. Ciò spiega per quale motivo, a inizio esame, il paziente riceve i citati tappi per le orecchie.

Dove ha luogo l'iniezione del mezzo di contrasto e quanto dura?

Di norma, l'iniezione del mezzo di contrasto avviene in una vena del braccio, mediante siringa, e ha una durata compresa tra i 10 e i 30 secondi.

Quanto impiega ad agire il mezzo di contrasto?

Una volta iniettato, il mezzo di contrasto è pronto per la sua funzione diagnostica nel giro di pochi minuti.

Quali sensazioni prova il paziente al momento dell'iniezione?

Per la maggior parte dei pazienti, l'iniezione del mezzo di contrasto è indolore e non provoca alcun tipo di malessere particolare; per una minoranza dei pazienti, invece, è associata a sensazioni/disturbi temporanei, come per esempio: brividi di freddo, nausea, mal di testa e/o vomito.

Per quanto rimane in circolo il mezzo di contrasto?

L'organismo umano impiega meno di 24 ore, per eliminare completamente il mezzo di contrasto.

La via di eliminazione principale sono le urine.

Gli effetti più consistenti del mezzo di contrasto sono in atto nelle prime ore che seguono l'iniezione; dopodiché si assiste a una loro graduale attenuazione.

Quanto può durare una risonanza magnetica con contrasto?

La risonanza magnetica con contrasto è più lunga della risonanza magnetica convenzionale, in quanto comprende anche la procedura di iniezione del mezzo di contrasto.

A seconda della parte del corpo oggetto d'indagine, una risonanza magnetica con contrasto può avere una durata compresa tra i 25 e i 65 minuti.

Cosa accade al termine dell'esame?

Una volta terminata la risonanza magnetica con contrasto, un incaricato del personale medico aiuta il paziente a scendere dal lettino e a rimettersi in piedi; dopodiché, lo invita a rivestirsi e a seguirlo in un'apposita sala d'attesa dell'ospedale (o della clinica), dotata di ogni comfort. In questa sala, il paziente dovrà rimanervi il tempo necessario - in genere 1-2 ore - affinché gli effetti più importanti del mezzo di contrasto svaniscano.

La permanenza in sala d'attesa è una misura precauzionale, che i radiologi adottano perché potrebbe capitare che il mezzo di contrasto abbia effetti avversi anche a distanza di diverse ore dalla somministrazione.

Trascorse le ore previste per l'attenuazione degli effetti più forti del mezzo di contrasto, il paziente può fare ritorno a casa e alle normali attività quotidiane.