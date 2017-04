La risonanza magnetica , il cui nome per esteso sarebbe risonanza magnetica nucleare , è un esame diagnostico che permette di visualizzare l'interno del corpo umano , senza il ricorso a incisioni chirurgiche o radiazioni ionizzanti , ma grazie a innocui campi magnetici e onde radio altrettanto innocue. Praticamente priva di effetti collaterali e con pochissime controindicazioni , la risonanza magnetica fornisce immagini tridimensionali chiare e dettagliate dei cosiddetti tessuti molli ( nervi , muscoli , legamenti , adipe , vasi sanguigni ecc.) e dei cosiddetti tessuti duri ( ossa e cartilagini ). Ciò la rende un test di assoluta rilevanza in numerosi campi della medicina: dalla traumatologia all'oncologia, passando per l'ortopedia, la gastroenterologia, la cardiologia ecc. L'unico limite della risonanza magnetica è l'elevato costo delle apparecchiature, necessarie alla creazione dei campi magnetici per l'osservazione del corpo umano, e le spese di manutenzione delle suddette apparecchiature.

La risonanza magnetica aperta è una moderna tipologia di risonanza magnetica nucleare , nata dall'esigenza di aiutare quelle categorie di persone - come obesi, claustrofobici , anziani e bambini - che riscontrano difficoltà nel sottoporsi alla risonanza magnetica classica, ossia quella in cui il paziente è confinato all'interno di una struttura cilindrica di spazio ridotto. Esame sicuro e del tutto innocuo, la risonanza magnetica aperta è indicata allo studio del cranio , della colonna vertebrale , del midollo spinale , dell'apparato muscolo-scheletrico toracico e degli organi localizzati nel torace , nell' addome e nella pelvi ; di contro, a causa di un minor potere di risoluzione, è poco adatta all'analisi delle articolazioni piccole, ma molto complesse, come il ginocchio , il polso , la caviglia ecc. Una classica risonanza magnetica aperta dura tra i 30 e i 60 minuti; alla sua conclusione, il paziente può tornare immediatamente a svolgere le normali attività quotidiane. La risonanza magnetica aperta è controindicata alle persone con dispositivi o componenti in metallo all'interno del corpo (es: pacemaker ecc.). L'interpretazione dei risultati spetta a un medico radiologo.

Cos'è la risonanza magnetica aperta?

La risonanza magnetica aperta è una moderna tipologia di risonanza magnetica nucleare, progettata per garantire il massimo comfort ai bambini, alle persone affette da obesità o claustrofobia, a chi soffre di attacchi di panico in spazi chiusi e agli anziani.

Infatti, diversamente dallo strumento di risonanza magnetica classica - che consiste sostanzialmente in un tunnel di diametro ristretto, entro cui scorre il lettino deputato ad accogliere il paziente - il macchinario per la risonanza magnetica aperta accoglie il paziente in un “ambiente” più ampio, meno oppressivo, appunto “più aperto”.

Effettuabile negli ospedali all'avanguardia e nelle cliniche radiologiche più moderne, la risonanza magnetica aperta rientra tra le pratiche di radiologia. Quindi, la lettura dei suoi risultati spetta a un medico radiologo, esattamente come un qualsiasi altro tipo di risonanza magnetica.

Per distinguerla dalla risonanza magnetica aperta, la risonanza magnetica classica (o convenzionale) prende anche il nome di risonanza magnetica chiusa.

La risonanza magnetica aperta è solo questo?

La risonanza magnetica aperta non è solo quanto detto finora, ma è anche uno strumento che i chirurghi utilizzano in sala operatoria, per analizzare l'organo e/ i tessuti sui quali, pochi istanti dopo, interverranno. In questi particolari frangenti, si parla anche di uso intraoperatorio della risonanza magnetica aperta.

Aspetto dell'apparecchio per la risonanza magnetica aperta

L'aspetto di un apparecchio per la risonanza magnetica aperta ricorda molto quello di una grande C squadrata, in cui il braccio superiore e il braccio inferiore sono due grandi piastre. Queste piastre servono alla creazione dei campi magnetici e a fungere da sorgente delle onde radio.

Da dove nasce l'esigenza della risonanza magnetica aperta?

L'esigenza di creare un apparecchio di risonanza magnetica aperta nasce da:

L'incremento del numero delle persone in sovrappeso od obese, che non riescono a far uso della risonanza magnetica chiusa;

Il numero non trascurabile di individui con problemi di claustrofobia o di panico derivante dagli ambienti chiusi e ristretti. Secondo un'indagine anglosassone, nel Regno Unito, la claustrofobia interesserebbe il 10% della popolazione generale.

La necessità di mettere a disposizione del paziente più piccolo un tipo di risonanza magnetica, che permetta all'accompagnatore del suddetto paziente di stargli fisicamente vicino, per rassicurarlo e ricordargli come comportarsi durante l'esame.

L'utilizzo della risonanza magnetica aperta in ambito chirurgico, durante gli interventi, non rientra nei punti precedenti, in quanto non era uno degli scopi iniziali dell'esame in questione.