Il rinofima è una malattia della cute del naso , che insorge secondariamente a una condizione cutanea nota come rosacea (o acne rosacea ). Chi soffre di rinofima presenta un naso dall'aspetto fortemente alterato: è bulboso e irregolare, assume una colorazione tra il rosso e il violaceo, la sua pelle è ispessita, la sua superficie diventa ruvida, le sue ghiandole sebacee si dilatano e i suoi pori si fanno molto prominenti ed emettono, incessantemente, una secrezione oleosa anomala. Le precise cause di rinofima sono sconosciute. L'unico dato certo in merito è che la condizione in questione caratterizza i casi di rosacea a uno stadio grave o non trattato. La diagnosi di rinofima è molto semplice e si basa, generalmente, su un veloce esame obiettivo e sull' anamnesi medica. Il trattamento del rinofima dipende dallo stadio di avanzamento di quest'ultimo: in presenza di un rinofima agli esordi, i medici optano per una terapia farmacologica; in presenza di un rinofima a uno stadio avanzato, invece, possono ricorrere soltanto alla chirurgia.

Il rinofima è una condizione alquanto rara, che si osserva soprattutto negli individui affetti da rosacea non trattata o rosacea a uno stadio avanzato. Il rinofima è più frequente nella popolazione di sesso maschile.

Il rinofima è anche nota come “ naso a patata ”. Il termine “naso a patata” è alquanto ambiguo, in quanto è in uso anche per definire quei nasi che, per caratteristiche somatiche naturali, possiedono punta tondeggiante e cartilagini alari marcate.

Il rinofima è una malattia cutanea, che insorge in seguito a rosacea avanzata o non trattata e che determina un caratteristico ingrossamento e arrossamento del naso . Il rinofima, quindi, è una malattia delle cute nasale, secondaria a una condizione di rosacea grave e/o mal curata.

Cause

Il rinofima è sicuramente legato alla presenza di rosacea; tuttavia, i precisi meccanismi patologici con cui quest'ultima provoca il rinofima sono da sempre un mistero.

ALCUNE IPOTESI

Diversi medici e patologici hanno provato a studiare le cause del rinofima, sviluppando, a riguardo, alcune teorie.

Tra le varie ipotesi formulate in merito ai possibili fattori scatenanti il rinofima, se ne segnalano due:

L'ipotesi secondo cui il rinofima dipenderebbe da una dilatazione dei vasi sanguigni, che ha per effetto l'ispessimento della cute del naso,

e

L'ipotesi secondo cui il rinofima deriverebbe da un'instabilità dei vasi sanguigni nasali, che determinere, dapprima, la perdita anomala di liquido nei tessuti circostanti e, in secondo luogo, uno stato infiammatorio e la formazione di tessuto cicatriziale.

ROSACEA: COS'È? UN BREVE RIPASSO

La rosacea (o acne rosacea) è una malattia infiammatoria cronica della pelle, che colpisce il viso, in particolar modo la sua parte centrale.

Nonostante i numerosi studi in merito, le precise cause di rosacea sono ancora in dubbio. Secondo alcune tra le teorie più attendibili, a provocare la condizione in questione sarebbe una fragilità dei capillari del viso, dipendente da fattori ambientali e fattori genetici. In altre parole, alla comparsa della rosacea contribuirebbe un mix di fattori scatenanti.

La rosacea colpisce più frequentemente le persone con carnagione chiara e di età compresa tra i 30 e i 50 anni. Possono aggravarla diversi fattori, tra cui: lo stress emotivo, il clima freddo o caldo, l'ingestione di cibi speziati o piccanti, gli sforzi fisici intensi, i cosmetici, il vento, il consumo di bevande alcoliche e il fumo di sigaretta.

I tipici sintomi e segni della rosacea consistono in: arrossamento del viso, comparsa di lesioni o papule, teleangectasia, irritazione e sensazione di bruciore agli occhi, e ispessimento della pelle.

Purtroppo, al momento attuale, non esistono cure specifiche per la rosacea, ma solo trattamenti aspecifici per l'attenuazione della sintomatologia (terapia sintomatica).

RINOFIMA E ROSACEA

Il rinofima contraddistingue un tipo particolare di rosacea, conosciuta come rosacea fimatosa.

Oltre a mutare l'aspetto del naso, la rosacea fimatosa può alterare anche l'estetica di: mento (gnatofima), orecchie (otofima), palpebre (blefarofima) e/o fronte (metofima)

DIPENDE DALL'ALCOLISMO?

In passato, era opinione diffusa che il rinofima dipendesse dall'abuso di alcolici (alcolismo).

Oggi, dopo studi approfonditi e più che attendibili, è noto che il rinofima non dipende in alcun modo dall'abuso di sostanze alcoliche.

FATTORI DI RISCHIO

Sono fattori di rischio di rinofima:

Il sesso maschile;

L'età compresa tra i 30 e i 50 anni;

La carnagione chiara;

I capelli di colore chiaro;

Gli occhi azzurri o verdi;

Una storia familiare di rosacea.

Sintomi, segni e complicazioni

A causa del rinofima, il naso è oggetto di drastici cambiamenti:

Diventa bulboso e, in generale, assume una forma irregolare;

La sua pelle subisce un evidente ispessimento;

La sua superficie si fa ruvida;

Assume una colorazione rossa-violacea, per effetto di teleangectasie e/o venulectasie;

I pori della pelle diventano prominenti e da essi fuoriesce un'insolita e ingente secrezione oleosa;

Le ghiandole sebacee che ricoprono le porzioni cartilaginee si dilatano (ipertrofia delle ghiandole sebacee).

In genere, il rinofima colpisce la punta del naso e le cosiddette ali nasali, ossia le porzioni di naso laterali alle punta.

Figura: tramite questa immagine, i lettori possono apprezzare l'anatomia esterna del naso e, in particolare, la sede della punta nasale e delle ali nasali.

GRADI DI SEVERITÀ DEL RINOFIMA

I medici classificano la gravità del rinofima in tre gradi:

il grado 1 , che corrisponde al rinofima meno grave,

, che corrisponde al rinofima meno grave, il grado 2, che equivale al rinofima di severità intermedia

che equivale al rinofima di severità intermedia il grado 3, che corrisponde al rinofima più grave in assoluto.



Rientrano nel grado 1, tutti i casi di rinofima caratterizzati dall'apertura oltremisura dei pori della pelle e dall'assenza di ispessimenti cutanei; rientrano nel grado 2 tutti i casi di rinofima contraddistinti dall'apertura oltremisura dei pori della pelle e da un moderato ispessimento della cute nasale; infine, rientrano nel grado 3 tutti i casi di rinofima in cui all'apertura oltremisura dei pori della pelle si associano l'ispessimento cutaneo e l'ipertrofia delle ghiandole sebacee.

Tabella riassuntiva dei gradi di severità del rinofima Grado e gravità Caratteristiche Grado 1, il meno grave Apertura oltremisura dei pori della pelle nasale.

Assenza di ispessimenti cutanei. Grado 2, gravità intermedia Apertura oltremisura della pelle nasale.

Moderato ispessimento della cute del naso. Grado 3, il più grave Apertura oltremisura dei pori della pelle.

Ipertrofia delle ghiandole sebacee.

Ispessimento cutaneo moderato/grave.

COMPLICANZE

In assenza di trattamenti, i cambiamenti che il rinofima determina ai danni del naso tendono a peggiorare.

Il rinofima a uno stadio avanzato deturpa il volto di un individuo in modo marcato ed evidente. Ciò può avere ripercussioni psicologiche (es: ansia ecc), legate a un disagio di tipo estetico.

Il rinofima non rappresenta un preludio a neoplasie della pelle.