Farmaci

In caso di rigurgito del neonato, generalmente, i farmaci non sono consigliati: i medicinali anti-reflusso possono interferire con l'assorbimento di calcio e ferro, oltre ad aumentare il rischio d'infezioni intestinali. Nonostante tali considerazioni, il medico può prescrivere farmaci in grado di ridurre la produzione acida da parte dello stomaco, come l'omeprazolo (inibitore di pompa protonica) e/o la ranitidina (antagonista dei recettori H2 dell'istamina). Di solito, i medicinali anti-acido sono indicati solo se strettamente necessario, cioè se il bambino non prende peso, il rigurgito ha carattere cronico ed i rimedi conservativi non limitano il problema.

Intervento chirurgico

Per quanto riguarda la chirurgia, questa viene considerata in rarissimi casi di rigurgito del neonato. Di solito, l'intervento viene realizzato a livello del cardias, allo scopo di opporre una maggiore resistenza alla risalita del cibo verso l'alto.

Lo sfintere esofageo inferiore viene trattato con una procedura di fundoplicatio secondo Nissen-Rossetti esclusivamente quando il rigurgito risulta talmente grave da impedire il normale sviluppo del neonato o compromette la normale respirazione.