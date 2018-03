Il riflesso di Moro è un fenomeno del tutto fisiologico: questo movimento basilare riflette il normale sviluppo del neonato (competenze motorie).

Secondo Ernst Moro, questa reazione – simile ad un abbraccio - si manifesta davanti alla percezione di un pericolo, una minaccia o il distacco improvviso della madre; lo scopo primario del riflesso di Moro sarebbe proprio quello di mantenere vicina quest'ultima. Questo potrebbe anche spiegare il motivo per cui la prensione palmare inibisce il riflesso di Moro.

Inoltre, occorre sottolineare che la madre, interpretando la reazione come una risposta allo spavento, tende a consolare il neonato, prendendolo in braccio. Il contatto e lo scambio di parole che ne conseguono contribuiscono a sollecitare ulteriormente il bambino a modulare risposte motorie e cognitive più elaborate.

Riflesso di Moro: quando è Normale?

Il riflesso di Moro è presente in tutti i neonati, prematuri o nati a termine. Il fenomeno non si riscontra, invece, nei bambini affetti da trisomia 21 (sindrome di Down) o in quelli che presentano gravi difetti neurologici o un disturbo del sistema motorio.

La persistenza della riflesso di Moro oltre i 6 mesi di vita è rilevata comunemente in presenza di paralisi cerebrale.

Cosa significa se il bambino non ha questo riflesso?

L'assenza del riflesso di Moro è anormale, e può suggerire, se bilaterale, la presenza di un problema al sistema nervoso centrale (cioè danni al cervello o al midollo spinale). Nel corso degli esami neonatali, il pediatra verificherà se il bambino è affetto da una forma di emiplegia o una paralisi.

L'assenza unilaterale del riflesso di Moro suggerisce la possibilità di una frattura della clavicola o di lesioni ai nervi che si diramano dal collo alla spalla. Anche la perdita della funzione muscolare su un lato del corpo può produrre un riflesso di Moro asimmetrico.

Se non scompare cosa significa?

Il riflesso di Moro è presente in tutti i neonati sani, sia nati a termine, che prematuri. Questo compare, infatti, in epoca embrionale, tra la 28esima e la 34esima settimana di gestazione.

Il riflesso di Moro tende a scomparire dopo 4-5 mesi dalla nascita, tuttavia il processo di perdita di tale reazione è piuttosto variabile e, talvolta, persiste più a lungo.

In ogni caso, è importante che si verifichi una diminuzione del riflesso di Moro e che questo scompaia entro il primo anno di vita; nel caso in cui il bambino continui a manifestarlo, è opportuno consultare il pediatra per indagare in modo approfondito la persistenza di tale reazione.