Cura Malattia da Reflusso Gastro-Esofageo - Trattamento

Quando il fenomeno del reflusso passa dall'essere un evento normale (episodico) al divenire un disturbo cronico, significa che è in corso una condizione più complessa, nota come malattia da reflusso gastroesofageo o MRGE . A causare la malattia da reflusso gastroesofageo è il malfunzionamento del cardias, ossia la valvola situata tra esofageo e stomaco, deputata a impedire la risalita del cibo presente nello stomaco. Tra le condizioni che favoriscono la comparsa della MRGE, si segnalano: l' obesità , il fumo di sigaretta , l' alcolismo , la gravidanza , l' ernia iatale , l' asma , il consumo eccessivo di cibi grassi , l'assunzione costante di certi medicinali (es: ansiolitici , anticolinergici ecc.), lo stress e la gastroparesi .

In medicina, reflusso gastroesofageo è il termine usato per indicare la risalita anomala, in esofago , del contenuto acido dello stomaco .

Cura e Trattamento

La terapia del reflusso gastroesofageo dalle caratteristiche croniche prevede, generalmente, una modificazione dello stile di vita, combinata a una terapia farmacologica.

Se la suddetta terapia farmacologica dovesse risultare inefficace, o impossibile da sostenere a causa di un'incapacità del paziente, esiste la possibilità di ricorrere a una terapia chirurgica con approccio laparoscopico.

Modificazioni dello stile di vita

In un contesto di malattia da reflusso gastroesofageo, quando i medici parlano di modificazione dello stile di vita intendono:

Se il paziente con malattia da reflusso gastroesofageo sta assumendo farmaci che tendono a favorire la risalita in esofago del contento dello stomaco (es: calcio-antagonisti, ansiolitici ecc.), è bene che chieda al proprio medico come comportarsi e se esistono soluzioni; è fortemente sconsigliato agire su propria iniziativa - per esempio interrompendo la terapia farmacologica in atto o assumendo medicinali alternativi - senza prima aver consultato il medico curante.

Nota importante : la scelta del regime alimentare dev'essere frutto del buon senso e, soprattutto deve seguire i consigli di specialisti della nutrizione.

Terapia farmacologica

La terapia farmacologica è utile a combattere e limitare i danni che la risalita del contenuto acido dello stomaco può provocare all'esofago.

I farmaci più in uso sono: gli antiacidi, gli alginati, gli anti H2 e gli inibitori di pompa protonica.

Le modalità di somministrazione di tali medicinali dipendono dalla gravità e dalla persistenza dei sintomi: per sintomi infrequenti, sono sufficienti assunzioni non continuative; per sintomi con cadenza frequente, invece, sono fondamentali assunzioni cicliche e continue.

Curiosità: il baclofene potrebbe essere un nuovo farmaco? Attualmente, i medici stanno valutando l'efficacia e la sicurezza, nelle persone con malattia da reflusso gastroesofageo, di un farmaco tipicamente usato contro le sindromi di tipo spastico, noto ai più con il nome di Baclofene.

Per il momento i risultati sono incoraggianti, tuttavia ci sono ancora delle riserve, che richiedono ulteriori studi scientifici.

Possibili effetti avversi degli anti H2 e degli inibitori di pompa protonica: Anti H2 Inibitori di pompa protonica Diarrea;

Mal di testa;

Vertigini;

Episodi di rash cutaneo;

Stanchezza. Diarrea o costipazione;

Mal di testa;

Dolore addominale;

Malessere;

Vertigine;

Episodi di rash cutaneo;

Aumento del rischio di fratture (uso prolungato);

Carenza di vitamina B12 (uso prolungato).

Terapia chirurgica

Nella cura della malattia da reflusso gastroesofageo, la terapia chirurgica con approccio laparoscopico trova indicazione in circostanze ben specifiche, alcune delle quali già accennate in precedenza.

Casi di pazienti in cui coesiste un'ernia iatale severa;

Casi di pazienti in cui la terapia farmacologica, abbinata a una modificazione dello stile di vita, risulta inefficace;

Casi di pazienti che non riescono a portare avanti una terapia farmacologica in modo continuativo;

Casi di pazienti in cui la terapia farmacologica non è più in grado di controllare le complicanze (ulcere esofagee, esofago di Barrett o stenosi esofagea).

La terapia chirurgica riservata ai suddetti casi di malattia da reflusso gastroesofageo consiste in un'operazione di restringimento dello sfintere esofageo inferiore (o cardias), in modo da impedire la risalita in esofago del contento dello stomaco.

L'operazione in questione richiede l'anestesia generale e prevede un ricovero ospedaliero della durata di 2-3giorni. Dopo le dimissioni, il paziente deve osservare un periodo di riposo dall'attività lavorativa di 3-6 settimane; inoltre, per almeno un mese e mezzo, deve adottare un'alimentazione a base di cibi morbidi (es: zuppe).

APPROCCI CHIRURGICI DEL FUTURO

Attualmente, sono in corso studi e test per verificare l'efficacia e la sicurezza di alcune nuove tecniche chirurgiche, nell'ambito della cura della malattia da reflusso gastroesofageo.

Tra queste possibili nuove tecniche chirurgiche, rientrano: