Il trattamento varia in base all'eziologia del prurito ai piedi. Le strategie per alleviare questo sintomo, infatti, sono molteplici ed occorre intervenire in modo mirato sui fattori che lo hanno scatenato.

Farmaci

Nel caso in cui la causa scatenante possa essere di origine patologica, il prurito ai piedi può essere alleviato da farmaci topici (crema, unguento, lozione o pomata da applicare direttamente sulla zona) o sistemici (per reazioni gravi o estese, da assumere per via orale o altra via di somministrazione).

I medicinali che si utilizzano maggiormente comprendono:

Antistaminici : inibiscono il rilascio di istamina, riducendo, di conseguenza, la sintomatologia pruriginosa;

: inibiscono il rilascio di istamina, riducendo, di conseguenza, la sintomatologia pruriginosa; Corticosteroidi : antinfiammatori ed immunosoppressori, risultano utili nei casi in cui il prurito ai piedi sia legato a malattie che determinano gravi infiammazioni della pelle (come la psoriasi) e vedono il coinvolgimento del sistema immunitario;

: antinfiammatori ed immunosoppressori, risultano utili nei casi in cui il prurito ai piedi sia legato a malattie che determinano gravi infiammazioni della pelle (come la psoriasi) e vedono il coinvolgimento del sistema immunitario; Antimicotici : si utilizzano in caso di prurito ai piedi derivante da micosi (es. tigna o piede d'atleta);

: si utilizzano in caso di prurito ai piedi derivante da micosi (es. tigna o piede d'atleta); Antisettici o antibiotici: vengono impiegati in presenza di una componente essudativa o vescico-bollosa, per prevenire le complicanze infettive.

Rimedi sintomatici

In aggiunta alle cure farmacologiche eventualmente necessarie, esistono diversi rimedi sintomatici che possono alleviare il fastidio.

Innanzitutto, per prevenire il problema del prurito ai piedi può essere d'aiuto la scelta di scarpe traspiranti e calze realizzate con filati naturali (come cotone e lino).

Per limitare la durata e la frequenza degli episodi pruriginosi è possibile, ad esempio, ricorrere ad alcuni piccoli accorgimenti, come:

Tenere la pelle pulita e asciutta: amido di mais e borotalco aiutano ad assorbire il sudore in eccesso;

Fare dei pediluvi con acqua tiepida e detergenti delicati (in alternativa, per una funzione antibatterica e lenitiva, aggiungere oli essenziali di lavanda, tea tree o rosmarino);

Evitare potenziali irritanti (es. scarpe strette o calze di lana);

Utilizzare emollienti/idratanti per ripristinare la funzione barriera della cute.

Il bicarbonato di sodio disciolto nell'acqua è ottimo per rinfrescare e prevenire le irritazioni. Per il gonfiore associato alle dermatiti o alle punture d'insetto, invece, può essere d'aiuto l'aggiunta di sale grosso al pediluvio.

In gravidanza, il prurito ai piedi può essere alleviato da massaggi o semplici esercizi per riattivare la circolazione (come, ad esempio, tendere le punte dei piedi ripetutamente).