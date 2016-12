Generalità

La protrusione discale è un tipo di discopatia; la sua presenza è caratterizzata da una deformazione dello strato più esterno di un disco intervertebrale della colonna, tale per cui quest'ultimo risulta schiacciato e fuori asse rispetto agli altri dischi intervertebrali sani.

La protrusione discale è una tipica conseguenza dell'invecchiamento. Infatti, con l'avanzare dell'età, i dischi intervertebrali sono vittime di un processo degenerativo, che li rende più fragile, meno elastici, predisposti alle deformazioni e inclini alla rottura.

I sintomi tipici della protrusione discale consistono in: dolore in un tratto specifico della colonna vertebrale, dolore, formicolio e intorpidimento lungo gli arti inferiori o superiori, e debolezza muscolare.

Per una diagnosi corretta, sono fondamentali l'esame obiettivo, l'anamnesi, la risonanza magnetica (e/o la TAC), una valutazione neurologica e l'elettromiografia.

Il trattamento della protrusione discale dipende dalla gravità della condizione. Infatti, per i casi meno gravi, è in genere sufficiente una terapia conservativa; per i casi più gravi e che non rispondono al trattamento conservativo, è invece necessaria una terapia chirurgica.

Breve ripasso anatomico della colonna vertebrale e delle vertebre

Asse portante del corpo umano, la colonna vertebrale o rachide è una struttura ossea di circa 70 centimetri (nell'essere umano adulto), che comprende 33-34 ossa irregolari, impilate le une sulle altre e conosciute con il nome di vertebre.

La struttura di base di una generica vertebra della colonna vertebrale comprende:

Un corpo , in posizione anteriore;

, in posizione anteriore; Un arco simile a un ferro di cavallo, in posizione posteriore. È il cosiddetto arco vertebrale , in cui si possono distinguere due peduncoli, due processi trasversi, due processi articolari superiori, due processi articolari inferiori, un processo spinoso e due lamine;

simile a un ferro di cavallo, in posizione posteriore. È il cosiddetto , in cui si possono distinguere due peduncoli, due processi trasversi, due processi articolari superiori, due processi articolari inferiori, un processo spinoso e due lamine; Infine, un foro vertebrale, derivante dalla particolare disposizione dell'arco rispetto al corpo. L'insieme dei fori vertebrali di tutte le vertebre costituisce il cosiddetto canale spinale. Nel canale vertebrale alloggia il midollo spinale.

Tra una vertebra e l'altra, è presente un disco di tessuto fibrocartilagineo, detto disco intervertebrale, la cui funzione è assorbire gli shock e i carichi ai danni della colonna vertebrale. In altre parole, i dischi intervertebrali fungono da piccoli cuscinetti ammortizzatori.

All'interno del disco intervertebrale prendono posto il cosiddetto nucleo polposo e il rivestimento cartilagineo di quest'ultimo, il cosiddetto anello fibroso.