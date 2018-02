Per questo motivo, un'alterazione quantitativa o la disfunzione di questa proteina anticoagulante rappresenta un fattore di rischio per gli eventi tromboembolici.

La proteina S è una proteina plasmatica che partecipa al processo della coagulazione: cooperando con altri fattori, quest'elemento ha il compito di contrastare la trombosi (intesa come un'eccessiva attività coagulativa), mantenendo fluido il sangue. In altre parole, la proteina S è un anticoagulante fisiologico.

Coagulazione: nozioni base

In condizioni normali, dopo il danneggiamento dei tessuti o della parete dei vasi sanguigni, la perdita ematica viene bloccata grazie all'EMOSTASI. Nel corso di tale processo, le piastrine aderiscono in corrispondenza del sito di lesione, quindi viene innescata la reazione che porta all'attivazione dei fattori della coagulazione (cascata coagulativa). Ciò determina la formazione di un coagulo che permane fino alla completa riparazione del danno. Quando non è più necessario, questa sorta di "tappo" viene eliminato. L'attività della proteina S si esplica favorendo, come cofattore, l'azione di un'altra proteina del sistema anticoagulante: la proteina C.