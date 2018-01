Questa condizione rappresenta un fattore di rischio per la salute della futura mamma o del bambino, in quanto il parto per via vaginale risulta più complesso. Di solito, infatti, la testa è la prima parte ad uscire, nonché la più delicata, seguita dal resto del corpo; ovviamente, nei parti podalici accade il contrario: il capo è in alto, mentre il sedere o i piedi sono in basso, pronti per incanalarsi nel canale del parto.

La posizione podalica del feto rappresenta di per sé un'anomalia, quando si verifica al termine della gravidanza e, come tale, deve essere gestita con l'aiuto del ginecologo e di un'ostetrica esperta, in grado di attuare specifiche manovre di assistenza.

Gli interventi per correggere la posizione podalica del feto, prima della data presunta del parto, sono diversi. Per favorire il capovolgimento spontaneo, è possibile il ricorso alla manipolazione esterna dell'addome (attuata da personale medico e specializzato, in ambiente ospedaliero) o tentare con tecniche alternative (come esercizi posturali e moxibustione). Nel caso in cui questi approcci non risultassero efficaci, per facilitare la nascita del bambino, è possibile che venga indicato un taglio cesareo.