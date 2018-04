L'iperplasia della mucosa intestinale può verificarsi come reazione non specifica a qualunque infiammazione (sotto forma di massa o lesione), adiacente o sovrastante. La presenza di questa tipologia di polipi può fornire, quindi, un indizio sull'eventuale presenza di un processo patologico rilevante.

Alla base dei polipi iperplastici, vi è un' eccessiva crescita cellulare ( iperplasia ): il rallentato ricambio delle cellule epiteliali e l'esfoliazione ritardata delle stesse componenti mature portano ad un "accumulo" superficiale di cellule caliciformi ed assorbenti. Le cause di tale fenomeno non sono ancora del tutto chiare, tuttavia è noto che alcuni fattori possono favorirne la comparsa.

I polipi iperplastici intestinali sono lesioni molto frequenti , soprattutto nelle persone anziane. Queste formazioni sono di origine benigna e non presentano elevati rischi di evoluzione in senso maligno (in altre parole, i polipi iperplastici hanno la stessa probabilità dei tessuti normali di degenerare in un tumore maligno ).

Relazione tra polipi e cancro del colon-retto

Di solito, i polipi intestinali sono di natura benigna, cioè non evolvono in altre gravi patologie. Tuttavia, esiste un certo rischio di trasformazione in senso maligno; tale degenerazione, comunque molto lenta, è più probabile per alcuni tipi di polipi, come quelli di grandi dimensioni (diametro > 2 cm), numerosi e con un grado moderato o grave di displasia. Per questo motivo, la precoce identificazione e asportazione di polipi al colon sospetti ne previene una possibile evoluzione in cancro del colon-retto.

Il polipo intestinale neoplastico più comune è l'adenoma, che può potenzialmente progredire fino a trasformarsi in carcinoma. I polipi non neoplastici sono classificabili, invece, come infiammatori, iperplastici o amartosi.