L'anomalo posizionamento della placenta non comporta una situazione di rischio per il feto, che può procedere in maniera del tutto normale nel suo sviluppo. Per il bambino, il pericolo è costituito dalla possibilità concreta di dover intervenire d'urgenza con un parto cesareo pretermine, nel caso in cui si verifichi un distacco di placenta. Verso il termine della gravidanza, infatti, la parte bassa dell'utero è soggetta a lievi contrazioni, che potrebbero causare emorragie anche molto abbondanti o la rottura placentare.

Per questo, una volta che il ginecologo ha confermato la diagnosi di placenta bassa, la gestante è posta sotto stretto monitoraggio. La tendenza generale consiste nel tentare di portare avanti la gravidanza in modo naturale, giungendo al termine delle settimane di gestazione. Nel frattempo, sono consigliati: riposo, astensione dai rapporti sessuali e riduzione dell'attività fisica.

Salvo nei casi in cui subentri un sanguinamento importante o vi siano altre indicazioni aggiuntive, quindi, il parto può essere espletato attraverso taglio cesareo o modalità tradizionale, intorno alle 37esima-38 settimana di gestazione.

Quando i sintomi indicano uno stato di pericolo imminente per la gestante o per il bambino, invece, il parto viene espletato mediante taglio cesareo d'urgenza.

Provvedimenti prenatali

Se la gravidanza non ha ancora raggiunto la 34esima settimana, la perdita ematica è assente o contenuta e non vi è sofferenza fetale, il medico può decidere di attendere. In alternativa, egli può proporre un ricovero ospedaliero per mantenere mamma e bambino sotto controllo, attraverso frequenti monitoraggi.

Qualora la placenta ricopra il collo dell'utero (placenta previa major) o esista un sospetto di placenta accreta, dopo le 34 settimane di gestazione, potrebbe essere proposto alla paziente il ricovero in ospedale. Anche in assenza di sintomi, infatti, esiste il rischio di un'emorragia improvvisa e severa, che potrebbe comportare la necessità di un taglio cesareo urgente.

In caso di emorragie durante la gravidanza

La placenta bassa può predisporre a sanguinamenti vaginali durante la gravidanza. Raramente, la perdita ematica è così importante da richiedere un'emotrasfusione o l'espletamento del parto prima del termine.

Il taglio cesareo è preso in considerazione solo se il sanguinamento è così severo da causare rischi per la donna ed il bambino. In qualche caso, qualora l'emorragia continuasse potrebbe rendersi necessaria un'isterectomia (asportazione dell'utero).

Placenta bassa: modalità del parto

In caso di placenta bassa, la modalità di parto più adeguata viene consigliata in base alle specifiche condizioni. Se nell'ecografia a 34 settimane di gravidanza, il margine della placenta dista meno di un paio di cm dalla cervice, probabilmente sarà necessario il ricorso ad un taglio cesareo, per evitare sofferenze al feto. In molti casi, però, il controllo ecografico viene eseguito nuovamente alla 36esima settimana di gestazione, per verificare se la placenta si è "spostata", consentendo un parto vaginale.