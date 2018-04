Chiamato anche piede torto, il piede equino è una malformazione congenita, ossia presente dalla nascita, che colpisce in modo specifico le ossa e le articolazioni dell'arco plantare, modificandone la forma. In particolare, nelle persone che ne sono affette la parte anteriore del piede tende ad essere rivolta verso il basso (pertanto, si osserva la tendenza a camminare appoggiando la punta sul terreno). Molti pazienti presentano, inoltre, la parte posteriore del piede non in linea con la gamba.

Il piede equino si associa anche ad una volta plantare particolarmente accentuata in altezza, con possibile prominenza dorsale e griffe digitali (cioè le dita sono eccessivamente flesse).

L'equinismo predispone a varie problematiche, in quanto la ridotta superficie di appoggio provoca un sovraccarico sull'avampiede e sul calcagno.

Questa condizione può tradursi in:

Formazione di callosità;

Retrazione dei tendini;

Varismo del retropiede;

Instabilità della caviglia;

Cattiva circolazione periferica.

Il piede equino è una patologia molto invalidante: gli effetti della malformazione possono ripercuotersi anche a livello di caviglia, gamba (in particolare, a livello di tibia e perone) e tessuti molli (muscoli e tendini).

Piede equino: tipologie

Il piede equino può presentarsi sotto varie forme.