Le piastrine alte nel sangue sono riscontrate nel corso di un esame emocromocitometrico (o emocromo), effettuato nell'ambito di un controllo generale dello stato di salute del paziente o dopo la comparsa di sintomi associati ad un evento trombotico o emorragico.

La presenza di una conta piastrinica superiore ai valori fisiologici deve essere confermata con emocromi successivi, ripetuti a distanza di alcune settimane o mesi, per escludere una forma transitoria di trombocitosi.

Nel caso in cui le piastrine siano persistentemente alte, verranno suggeriti dall'ematologo ulteriori esami per approfondire la situazione e confermare il sospetto diagnostico.

Parametri piastrinici

Il numero totale di piastrine per volume di sangue (PLT) è un parametro determinato per un controllo generico dello stato di salute. In un individuo adulto, in buono stato di salute, questo valore si aggira tra le 150.000 e le 450.000 unità per microlitro di sangue. Elevate concentrazioni ematiche di piastrine sono un indice di trombocitosi (o piastrinosi).

Contemporaneamente, possono essere misurati altri parametri piastrinici, come:

Volume medio ( MPV , acronimo di "Mean platelet volume"): indica quanto grandi sono mediamente le piastrine presenti nel sangue del paziente. Questo calcolo è effettuato da uno strumento automatizzato e, se relazionato alla conta piastrinica (PLT), può dare un'idea del grado di efficienza dei meccanismi di coagulazione del sangue;

( , acronimo di "Mean platelet volume"): indica quanto grandi sono mediamente le piastrine presenti nel sangue del paziente. Questo calcolo è effettuato da uno strumento automatizzato e, se relazionato alla conta piastrinica (PLT), può dare un'idea del grado di efficienza dei meccanismi di coagulazione del sangue; Ampiezza di distribuzione ( PDW, acronimo di "Platelet Distribution Width"): esprime il grado di variabilità delle dimensioni delle piastrine.

( acronimo di "Platelet Distribution Width"): esprime il grado di variabilità delle dimensioni delle piastrine. Conta delle piastrine (PCT): comunemente noto come piastrinocrito, è un parametro analogo all'ematocrito. Tale valore, espresso in percentuale, indica il rapporto tra il volume totale delle piastrine ed il volume totale del sangue. L'intervallo di riferimento è compreso tra 0,20 e 0,36%.

Quando viene prescritto l'esame?

L'analisi dei parametri piastrinici viene indicata dal medico quando il paziente manifesta una serie di sintomi attribuibili alla presenza di piastrine alte nel sangue, come tendenze trombotiche (mal di testa, vertigini, attacchi ischemici transitori ecc.) o, viceversa, emorragiche (predisposizione alla formazione di ecchimosi, epistassi o sanguinamenti del tratto gastro-intestinale).

Nella maggior parte dei casi, però, le piastrine alte sono riscontrate in maniera casuale o con un'analisi del sangue eseguita per altri motivi.

L'esame emocromocitometrico può essere usato anche per monitorare i pazienti con disordini piastrinici noti o in trattamento per tali alterazioni, allo scopo di verificarne l'efficacia.

Esami associati

L'esame dei parametri piastrinici può essere effettuato insieme ad uno o più test di funzionalità e/o ad altre analisi per la valutazione della coagulazione, come PT (Tempo di protrombina) e PTT (Tempo di Tromboplastina Parziale). Talvolta, durante il monitoraggio di una malattia nota, può essere eseguito uno striscio di sangue, per esaminare le piastrine al microscopio ottico. Questo dovrebbe essere di supporto nel determinare, ad esempio, se i trombociti si sono aggregati durante l'esecuzione del test.

Per identificare le possibili cause delle piastrine alte, potrebbero essere necessarie altre indagini, come una biopsia midollare o gli esami radiologici.