Philofobia - Paura d'Amare

Le persone che ne soffrono sperimentano una sensazione di forte disagio, ansia o nervosismo rispetto a situazioni (reali o immaginarie) che implicano un certo coinvolgimento emotivo; in questo caso, lo stimolo fobico è rappresentato dalle relazioni affettive o sentimentali.

La philofobia non produce semplicemente irrequietezza nel rapporto di coppia o angoscia alla prospettiva di provare affetto per qualcuno (familiari, amici ecc.), ma può provocare anche una serie di sintomi fisici. Nei casi più estremi, infatti, la philofobia può causare attacchi di panico in piena regola, con sudorazione, battito cardiaco accelerato, mancanza di respiro e nausea.

Nel tempo, le cause che determinano la paura di amare possono aumentare l'isolamento della persona filofobica e l'alienazione nei confronti di familiari, amici, colleghi di lavoro e vicini di casa.

Come altri disturbi fobici, gli esatti fattori scatenanti la philofobia non sono sempre facilmente identificabili. In qualche caso, la persona filofobica si sofferma su ricordi di relazioni romantiche e/o familiari che, in passato, si sono rivelate fallimentari. Altre volte, la philofobia può indurre un'intensa paura del rifiuto, pertanto il soggetto che ne soffre evita le relazioni per non sperimentare l'imbarazzo di non essere accettato da un potenziale amante. Ancora, il filofobico potrebbero aver vissuto un divorzio "aspro" e si convince che innamorarsi di nuovo porterà solo ad un'altra dolorosa separazione o rottura.

A prescindere da queste possibili esperienze vissute, non è stata stabilita con certezza alcuna connessione tra questi episodi e l'esordio della condizione. Tuttavia, è noto che alcune persone sono in grado di riprendersi da relazioni "negative"; chi soffre di philofobia, invece, si ritrova intrappolato in una situazione psicologica che, alla fine, li tiene separati o isolati rispetto agli altri.

La philofobia può essere affrontata con il trattamento più adeguato al proprio caso. Gli interventi più efficaci comprendono farmaci antidepressivi e percorsi di psicoterapia orientati al superamento della fobia.