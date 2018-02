Il processo patologico interessa principalmente i tessuti molli della terza serie di molari inferiori e superiori (i cosiddetti "denti del giudizio"), rispettivamente a destra ed a sinistra dell'arco dentale.

In caso di pericoronite, la gengiva appare gonfia, arrossata e dolente in corrispondenza della sede interessata. Spesso, l'indolenzimento si estende a tutta l'area angolare della mandibola e diventa particolarmente intenso durante la masticazione. In presenza di una pericoronite acuta, il dolore può irradiarsi anche all'orecchio ed al collo.

La principale causa della pericoronite sta nel fatto che i denti del giudizio spesso non trovano il loro spazio eruttivo, rimanendo inclusi o coperti parzialmente dalla gengiva.

Il recesso pericoronale o il lembo della gengiva sul dente parzialmente emerso (definito opercolo) può intrappolare batteri e frammenti di alimenti. Pertanto, il processo infiammatorio alla base della pericoronite può essere sostenuto da un'infezione pericoronale, la quale può dare origine a varie complicanze (tra cui ascessi o cellulite).

Il trattamento dipende dallo stadio della pericoronite e prevede differenti opzioni. Di solito, la fase acuta della patologia è gestita con antibiotici ed antinfiammatori, associati a specifiche manovre di igiene orale (es. sciacqui con acqua salata tiepida, collutori a base di clorexidina, pulizia con uno spazzolino monociuffo ecc.). La soluzione definitiva della pericoronite è l'estrazione del dente.