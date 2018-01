Il parto in acqua viene proposto nelle strutture ospedaliere appositamente attrezzate, quando è iniziata la fase attiva del travaglio (collo uterino appianato e dilatazione di almeno 3-5 cm, in presenza di contrazioni valide e regolari). Durante la procedura, il benessere del nascituro è monitorato grazie a strumenti senza fili che rilevano il battito fetale e possono essere immersi nell'acqua, senza limitare i movimenti della mamma.

Caratteristiche della vasca – Il parto in acqua avviene in vasche realizzate con tecniche costruttive ben precise. Le dimensioni di questa struttura devono consentire alla futura mamma di muoversi liberamente e di assumere le posizioni che preferisce. La profondità deve permettere di contenere almeno 70-80 centimetri di acqua. Per quanto riguarda i materiali di realizzazione, invece, la vasca per il parto in acqua deve essere molto resistente e garantire la perfetta igienizzazione.

Caratteristiche dell'acqua – La temperatura dell'acqua nella vasca deve essere abbastanza calda: nelle fasi preliminari del travaglio, va dai 35 ai 37°C; in seguito, quando la nascita del bambino è imminente, è portata a 37-37,5°C. Così come avviene in quelle da idromassaggio, nelle vasche per il parto, questo parametro può essere facilmente regolato mediante un dispositivo che la mantiene costante per tutta la durata del parto.

Altro elemento da considerare è il ricambio dell'acqua, che dev'essere continuo, affinché il contenuto della vasca risulti sempre pulito. Durante il travaglio ed il parto, infatti, è normale il verificarsi di emissioni di urine, feci, sangue e liquido amniotico. Per questo motivo, è importante la presenza di un dispositivo che permetta di cambiare velocemente l'acqua e garantire, quindi, l'igiene necessaria per la donna e per il bambino al momento della nascita.

Quando entrare in acqua – Il momento ideale per entrare nella vasca, coincide con l'inizio della fase attiva del travaglio. Il parto in acqua inizia, dunque, quando la donna presenta una dilatazione del collo dell'utero di almeno 3-5 cm.

La posizione nella vasca è libera e si possono assecondare i movimenti indotti dalle contrazioni: in acqua, la gestante può stare seduta, supina, semisdraiata o in ginocchio. L'ostetrica che segue il parto a bordo vasca, poi, si preoccuperà di compiere tutte le manovre necessarie per l'assistenza.