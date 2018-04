L'accumulo di liquido nella cavità addominale è sempre anormale. La paracentesi può essere utilizzata per la diagnosi, per ottenere un campione di fluido peritoneale da esaminare, o come parte del trattamento, con lo scopo di eliminare un eccesso di liquido ascitico.

La paracentesi è utile nella diagnosi di varie patologie.

Queste comprendono:

Il liquido ascitico può essere essudato (edema infiammatorio) o trasudato (edema non infiammatorio). Il riscontro di un contenuto elevato di proteine nel fluido prelevato con la paracentesi indica che l'ascite si è formata in seguito ad un processo infiammatorio, le cui cause vanno approfondite. In presenza di infezioni addominali, come la peritonite batterica, la conta dei globuli bianchi nel liquido ascitico è tipicamente elevata.