Prima della pancolonscopia

La pancolonscopia si svolge con un minimo di sedazione, che permette al paziente di sopportare meglio l'esame, pur rimanendo cosciente. L'eventuale fastidio può essere determinato soprattutto dall'introduzione di aria attraverso lo strumento endoscopico, il che può provocare crampi addominali e stimolo ad "evacuare".

Durante l'esame

Il paziente viene fatto sdraiare sul fianco sinistro, con le cosce flesse sul bacino e le ginocchia piegate.

La pancolonscopia si esegue, quindi, introducendo, attraverso il canale anale, un sottile tubicino, lungo e flessibile (sonda endoscopica). Alla sua estremità, questo strumento è dotato di una fonte luminosa e di una minuscola videocamera, che consente di esaminare le alterazioni delle pareti interne dell'intestino su un apposito monitor. Grazie a quest'ultimo dispositivo è possibile, inoltre, eseguire una registrazione e/o scattare foto delle zone d'interesse, nel corso dell'esame.

Nel corso della pancolonscopia, la sonda endoscopica viene fatta progredire delicatamente lungo tutto l'intestino crasso; l'avanzamento può essere manuale o, nei modelli più recenti, robotizzato.

Durante l'esame, viene insufflata dell'aria attraverso lo strumento, in modo da distendere le pareti del colon ed esplorare meglio l'intestino.

Nel caso in cui vengano riscontrate lesioni sospette (non necessariamente indicative di una malattia tumorale), il medico può decidere di prelevare piccole porzioni di tessuto da far esaminare (biopsia). Durante la pancolonscopia, si possono asportare direttamente anche eventuali polipi; va ricordato che queste protuberanze sono per lo più di natura benigna, ma col passare del tempo, se fossero lasciate in sede, potrebbero degenerare in tumori maligni.