Nel cosiddetto Mondo Occidentale, la palatoschisi, associata al labbro leporino, colpisce 1-2 nuovi nati ogni 1.000 neonati. In Paesi importanti come il Regno Unito o gli Stati Uniti, risulta essere una delle più comuni malformazioni fisiche di natura congenita. La sola palatoschisi è più diffusa nella popolazione femminile; secondo alcune ricerche statistiche, le neonate femmine con palatoschisi sarebbero circa il doppio dei neonati maschi con la medesima anomalia. La palatoschisi - e, più in generale, tutte le forme di schisi oro-facciale - sono maggiormente diffuse nelle popolazioni Asiatiche, nei Bianchi di razza caucasica e nei cosiddetti Nativi Americani, mentre risultano poco comuni tra gli Africani e negli Afroamericani.

La parola schisi è sinonimo di spaziatura . In medicina, questo termine indica la presenza, su un organo anatomico, di una fessurazione tissutale lungo la linea mediana, conseguente a un errore di saldatura. In genere, la schisi è una condizione congenita (ossia presente fin dalla nascita). Quindi, l'errore di saldatura, che porta alla comparsa della fessurazione tissutale, ha luogo durante lo sviluppo embrionale. Le schisi oro-facciali sono un gruppo di malformazioni che comportano la presenza, sulla bocca o sulla faccia, di una fessura o una spaziatura tissutale di ampiezza variabile. I fenomeni di schisi oro-facciale possono interessare il palato (palatoschisi), il labbro superiore (labbro leporino), le orecchie , gli occhi , il naso e la fronte.

Cause

Nell'essere umano, il palato si forma tra la sesta e la nona settimana dello sviluppo fetale; in particolare, la sua formazione risulta da un processo che vede i tessuti del futuro volto accrescersi dai lati della faccia verso il centro di quest'ultima, e saldarsi tra loro al momento del reciproco raggiungimento.

Quindi, la formazione del palato – così come le altre strutture presenti al centro del volto (naso, labbra ecc.) – rappresenta la tappa finale del processo embrionale di creazione del volto.

Nelle persone con palatoschisi, la saldatura dei tessuti che, provenienti dai lati della testa, devono dare origine al palato, non avviene o avviene in maniera scorretta. La mancata saldatura dei suddetti tessuti lascia una fenditura, che è la fessurazione caratteristica presente sul palato delle persone con palatoschisi.

COSA DETERMINA LA PALATOSCHISI?

Le precise cause di palatoschisi sono ancora sconosciute.

Secondo le più attendibili ipotesi dei ricercatori, la malformazione in questione sarebbe dovuta a una combinazione di fattori genetici e fattori ambientali.

Per quanto concerne i fattori genetici, i ricercatori ritengono che la palatoschisi possa dipendere, almeno in parte, da una o più mutazioni/anomalie del DNA aventi luogo poco dopo il concepimento (quindi nei primi momenti dello sviluppo embrionale). Gli studi effettuati in proposito hanno evidenziato che, nel genoma umano, ci sono dei geni (brevi ma significative sequenze di DNA), la cui alterazione (dovuta per esempio a una mutazione) è responsabile di un errato sviluppo delle caratteristiche facciali (palato compreso).

Per quanto riguarda invece i fattori ambientali, gli studiosi reputano che alcuni comportamenti o condizioni della madre, durante il periodo della gravidanza, possano compromettere il normale svolgimento dei processi di formazione del palato. Tra i comportamenti e le condizioni della madre durante la gravidanza, che potrebbero avere un ruolo chiave sulla comparsa della palatoschisi, si segnalano:

Fattori di rischio della palatoschisi (dal punto di vista della madre): Fumare e/o bere alcolici durante la gravidanza;

Obesità durante la gravidanza

Carenza di acido folico durante la gravidanza

Età avanzata

Assunzione di farmaci contro l'epilessia

È UNA CONDIZIONE EREDITARIA?

In passato, alcuni ricercatori hanno avanzato l'ipotesi che la palatoschisi potesse avere, in alcuni casi, un'origine ereditaria. A sostegno di tale ipotesi riportavano il caso di diversi nuclei familiari, in cui la malformazione in questione ricorreva tra le varie generazioni.

Tuttavia, le ricerche successive, volte a dimostrare quanto sopra affermato, hanno fallito; pertanto, gli esperti hanno escluso che sullo sviluppo della palatoschisi possa incidere una qualche componente ereditaria.