Ovodonazione - Donazione degli Ovociti

In Italia, il ricorso a tale tecnica è legittimo (come indicato dalla sentenza 162/2014 della Corte Costituzionale) nell'ambito di un percorso di trattamento , nei casi in cui sia accertata la sterilità o l'infertilità assoluta di almeno uno dei due genitori e non vi siano altri metodi terapeutici efficaci a risolvere tale condizione. Tuttavia, la fecondazione eterologa è consentita solo per le coppie di sesso diverso, sposate o conviventi in modo stabile. Non potranno ricorrere, quindi, alla donazione né soggetti single, né coppie dello stesso sesso.

L' ovodonazione (o donazione di ovociti ) è un processo in cui un individuo di sesso femminile dona spontaneamente parte dei propri ovuli , affinché possano essere utilizzati con la fecondazione eterologa da una coppia con problemi di fertilità . Questa procedura è più complicata rispetto alla donazione del liquido seminale maschile (semedonazione), poiché richiede un piccolo intervento chirurgico (detto puntura follicolare ) allo scopo di estrarre gli ovociti. I gameti femminili così prelevati vengono poi fecondati in laboratorio con il seme del partner o di un donatore estraneo alla coppia, tramite le tecniche di procreazione medicalmente assistita più adeguate al caso. La donatrice che decide di donare i propri ovociti ad altre donne presso una clinica di riproduzione assistita dev'essere sottoposta ad esami specifici, come, ad esempio, l'anamnesi sanitaria e le analisi per le patologie infettive e genetiche.

Ovodonazione in Italia

In Italia, la realizzazione della fecondazione eterologa ha trovato qualche ostacolo, tra cui spicca la mancanza di donatori che rende impossibile soddisfare tutte le richieste. Nel nostro Paese, infatti, le donazioni avvengono a titolo volontario e gratuito (non sono previste forme di compenso economico).

Questo aspetto è stabilito per evitare il commercio di ovociti e seme che, oltre a essere escluso dalla sentenza 162/2014 della Corte Costituzionale, è vietato anche in tutta Europa. Per un'ovodonazione, è necessario, quindi, trovare chi, a tali condizioni, può accettare di sottoporsi a cure ormonali ed entrare in sala operatoria per aiutare un'altra donna ad avere un figlio. Per questo motivo, il reperimento dei gameti, soprattutto femminili, risulta molto difficile.

Per superare l'ostacolo rappresentato dalle poche donazioni, gli ospedali e i centri italiani specializzati nella fecondazione eterologa possono reperire gli ovociti tramite due opzioni:

Condivisione di ovociti (egg sharing) : una paziente che si sottopone alla fecondazione omologa (in cui gli ovuli sono suoi e gli spermatozoi del partner) può decidere di donare gli ovuli in eccesso a un'altra donna.

: una paziente che si sottopone alla fecondazione omologa (in cui gli ovuli sono suoi e gli spermatozoi del partner) può decidere di donare gli ovuli in eccesso a un'altra donna. Acquisizione degli ovuli da banche estere: i centri di PMA stipulano degli accordi con delle banche estere per reperire il liquido seminale o gli ovociti crioconservati (nota bene: è possibile acquisire i gameti da fornitori, ma non acquistarli o commercializzarli, poiché il loro mercato è vietato dalla legge).

In ogni caso, sono comunque previsti controlli rigorosi, per assicurarsi che i donatori non abbiano malattie infettive o anomalie cromosomiche. Le banche estere fornitrici devono garantire, inoltre, la tracciabilità dei campioni biologici e le condizioni di sicurezza del trasporto.