Nei casi in cui non si riesca a far fuoriuscire gli otoliti attraverso la combinazione di queste manovre, può essere presa in considerazione l'opzione chirurgica.

Tuttavia, qualora la manovra non andasse a buon fine, per la risoluzione del problema, lo specialista può suggerire al paziente una serie esercizi di riabilitazione (o rieducazione vestibolare) da svolgere a casa, per alcuni giorni consecutivi.

Di solito, il trattamento della vertigine da distacco di otoliti prevede delle manovre liberatorie . Queste consistono nel far eseguire al paziente alcuni movimenti della testa e del corpo in base ad una specifica sequenza. Lo scopo di quest'intervento è quello di indurre gli otoliti ad uscire dai canali semicircolari, dove sono responsabili della fastidiosa crisi, e riposizionarsi nella zona dell'utricolo e del sacculo. Negli organi otolitici, poi, gli otoliti verranno eliminati dalle cellule preposte alla loro distruzione.

Il carbonato di calcio che costituisce gli otoliti non è solubile, pertanto la guarigione può richiedere tempi lunghi. Indicativamente, possono occorrere da pochi giorni fino alle tre settimane per risolvere il problema.

Farmaci

La migrazione degli otoliti nei canali semicircolari è un problema di natura meccanica, pertanto, a differenza di altre forme di vertigini, l'uso di farmaci è essenzialmente inefficace.

Il trattamento con medicinali antivertiginosi (detti anche soppressori vestibolari) può essere preso in considerazione nelle crisi acute e severe di vertigine parossistica posizionale benigna. Questi medicinali comprendono:

Nella maggior parte dei casi, tuttavia, il ricorso farmaci non è indicato in quanto sono solamente sintomatici. In altre parole, questi medicinali eliminano temporaneamente gli effetti della vertigine in sé, ovvero la sensazione di rotazione e di malessere che provoca, ma non intervengono sulla causa.

Trattamento chirurgico

Se le manovre liberatorie non sono risolutive, il medico potrebbe indicare un intervento chirurgico per svuotare i canali semicircolari dagli otoliti. Questo trattamento presenta lo stesso rischio di tutte le procedure neurochirurgiche, pertanto si utilizza solamente per casi di particolare gravità.

Qualche consiglio